Carlo, ultime notizie. Harry in crisi di mezza età e il Re è spaventato

Harry sta per compiere 40 anni ed è in crisi profonda. Non vuole rinunciare a Meghan Markle e vorrebbe tornare da Carlo. Ma il Re è spaventato

Harry compirà 40 anni il prossimo 15 settembre ma non festeggerà con Re Carlo e ovviamente nemmeno con William. Diviso tra l’amore per Meghan Markle e la nostalgia della sua vita passata, il Duca del Sussex starebbe attraversando una profonda crisi di mezza età.

Harry, il party esclusivo per i 40 anni

Harry sarà adeguatamente festeggiato da Meghan Markle che ha in serbo per lui un party in stile hollywoodiano per il 15 settembre nella loro villa di Montecito. La Duchessa del Sussex inviterà la gente che conta di Los Angeles. Probabilmente ci sarà Serena Williams, loro grande amica, la squadra di polo in cui gioca il Principe e magari anche Oprah Winfrey. Difficilmente ci saranno Amal e George Clooney che avevano partecipato al loro matrimonio nel 2018, ma poi non li hanno più frequentati.

Harry in crisi di mezza età

Harry sarà sicuramente contento di questa festa, meravigliosamente organizzata dalla sua tenera mogliettina. Ma stando a fonti vicine alla coppia, il secondogenito di Carlo e Diana non è perfettamente integrato nella vita americana e sente sempre più la nostalgia per le sue vecchie abitudini e i suoi vecchi privilegi della sua precedente esistenza a Palazzo.

Pare che al Principe pesi sempre più la lontananza dalla sua famiglia d’origine, in particolare da suo padre Carlo che sta ancora combattendo contro il cancro. Certo, ha uno strano modo di dimostrare il suo affetto, visto che ha puntato il dito contro Re Carlo e contro Camilla per come lo hanno trattato. Ma, gli insider insistono sul fatto che Harry desidera ardentemente riallacciare i rapporti con Carlo. Anche se la faccenda è molto complicata.

Da un lato Meghan non ha alcuna intenzione di condividere il marito con la Famiglia Reale che non sopporta. Non vuole nemmeno rimettere piede in Gran Bretagna e se lei non torna a Londra, nemmeno i suoi figli, Archie e Lilibet lo faranno. La scusa che adduce è la sicurezza, visto che hanno perso la protezione della polizia. Eppure lei e Harry viaggiano in tutto il mondo senza farsi troppi problemi, pagandosi le loro guardie del corpo. Evidentemente c’è ben altro che la sicurezza.

Re Carlo spaventato dal ritorno di Harry

Dall’altro lato c’è William che è letteralmente terrorizzato dalla possibilità che Harry torni a Palazzo. Il Principe del Galles non parla col fratello da quasi due anni e non ha intenzione di riprendere. Non riesce a perdonarlo per quello che ha detto e ha fatto e soprattutto non vuole più avere niente a che fare con Meghan.

Anche Carlo è titubante all’idea di riaccogliere il figlio a Corte. Infatti, come padre vorrebbe riavvicinarsi a Harry, ma come Re sa che il suo ritorno è una seria minaccia per la tenuta della Monarchia. Inoltre, Camilla non lo sopporta. Il Duca l’ha definita una donna cattiva che ha rovinato sua madre Diana e la Regina consorte non l’ha presa bene.

Insomma, Harry si trova in una situazione di stallo alla soglia dei 40 anni. Non vuole rinunciare a Meghan e ai figli, ma vorrebbe riavvicinarsi a Carlo.