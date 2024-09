Carlo, ultime notizie. L’appello al Sovrano: “Impedisca a Harry di diventare Re”

Fonte: Getty Images Harry e Meghan

Harry vorrebbe tornare più spesso in Gran Bretagna, vorrebbe rivedere i vecchi amici e soprattutto riconciliarsi con la sua famiglia, a cominciare da suo padre Carlo. In altre parole, circolano voci che il Duca del Sussex desideri più che mai ritornare alla sua vita passata, all’interno del Palazzo, riprendendo i doveri e gli incarichi di un tempo. Ma molti considerano questa possibilità terrorizzante.

Harry vuole tornare a Palazzo, l’appello a Carlo per evitarlo

Si moltiplicano quindi gli appelli a Re Carlo perché impedisca a Harry di rientrare nella Monarchia e di ritornare ad essere un membro attivo della Famiglia Reale. C’è chi addirittura pensa che il secondogenito di Carlo e Diana possa diventare Re nell’ipotesi in cui Kate Middleton non sopravviva al cancro, William abdichi e qualcuno deve regnare in attesa che George raggiunga l’età per farlo. Ovviamente questo scenario apocalittico è improbabile, ma purtroppo non impossibile.

Così, il desiderio di Harry di riprendere la sua esistenza passata, dato che gli mancano i vecchi amici, le abitudini di una volta e soprattutto quei privilegi e quelle agiatezze su cui poteva contare quando era membro attivo della Famiglia Reale, inizia a insospettire e a preoccupare chi prevede un disastro se il Duca del Sussex dovesse salire sul trono britannico, per una serie di spiacevoli eventi.

La sola presenza di Harry alla Corte creerebbe delle fratture insanabili nei Windsor. Inevitabilmente si creerebbero due fazioni, quella che sostiene il Duca e quella che parteggia per William. Infatti, il Principe del Galles non ha intenzione di perdonare il fratello minore. I due sarebbero sempre l’uno contro l’altro e avrebbero detrattori e sostenitori.

Poi l’altro grande problema è Meghan Markle. Harry ovviamente non ha intenzione di cedere sulla moglie, la quale probabilmente accetterebbe di tornare in Gran Bretagna se potesse comandare tutti a bacchetta, sicuramente non perderebbe l’occasione di diventare Regina reggente e magari con un colpo di mano favorire suo figlio Archie, anziché salvaguardare i diritti del nipote George. Tutto questo creerebbe una rivoluzione all’interno della Monarchia e bisognerebbe vedere se riuscirà a sopravvivere dopo il passaggio di Meg.

L’appello a Carlo contro Harry

A tutto ciò si aggiunga che in Gran Bretagna Lady Markle è detestata, quasi più di quanto lo era Camilla ai tempi in cui era l’amante di Carlo. Dunque, difficilmente i sudditi l’accetterebbero. Per evitare questo disastro si moltiplicano gli appelli a Carlo. Il Re deve fare in modo che Harry e Meghan non tornino ai doveri reali. Se come padre può cercare di riconciliarsi al figlio, come Sovrano deve fare in modo che non abbia alcuna possibilità di rimettere piede a Corte come membro attivo.