Harry: “Il regalo più bello per il mio compleanno”

Tra drammi familiari, dichiarazioni scioccanti e gossip piccanti, il Principe Harry si appresta a festeggiare i suoi primi quarant’anni. Un traguardo importante che il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana raggiunge con grande serenità e con tanti nuovi obiettivi per il futuro. Secondo la stampa americana, ora più che mai il Duca di Sussex è contento della sua nuova vita in America accanto a Meghan Markle e ai figli Archie e Lillibet, che protegge da occhi indiscreti.

Il regalo più bello che ha ricevuto il Principe Harry

Mentre si prepara a festeggiare il suo 40esimo compleanno, il Principe Harry ha rivelato che i suoi figli, il Principe Archie e la Principessa Lilibet, sono il “regalo più bello” che abbia mai ricevuto fino ad oggi. Il Duca di Sussex ha inviato un’e-mail a People per rivelare tutta la gioia che prova per i due figli avuti dalla moglie Meghan Markle. “Il regalo più bello che mi sia mai stato fatto sono, senza dubbio, i miei figli. Mi piace vederli crescere ogni singolo giorno e adoro essere il loro papà”, ha scritto.

Sempre il magazine, da tempo molto vicino ad Harry e Meghan, ci ha tenuto a precisare che ora il Principe è “concentrato sul godersi la vita con la sua famiglia dopo anni di autoriflessione”. E poi: “Il suo lavoro continua con la sua Archewell Foundation, l’organizzazione non-profit che ha co-fondato con Meghan, e una serie di progetti di intrattenimento attraverso il loro accordo con Netflix, tra cui un documentario in onda a dicembre incentrato su una delle sue più grandi passioni: il polo. Ma la priorità del principe Harry resta la paternità”.

Insomma, di tornare alla vita reale non se ne parla, contrariamente a quanto spifferato nei giorni scorsi. Il marito di Meghan Markle non ha alcuna intenzione di riprendere “servizio” accanto al fratello William: è felice della sua vita a Montecito, in California, dove si è trasferito nel 2020 in seguito all’addio alla corona inglese.

Come il Principe Harry festeggerà il suo 40esimo compleanno

Harry festeggerà i suoi quarant’anni con Meghan Markle, i figli e un gruppo ristretto di amici. Festeggiamenti molto intimi, ha precisato sempre People. Sono ormai lontani i tempi in cui Harry era un principe ribelle, sempre al centro di party scatenati. Attualmente il Duca di Sussex è un marito e un padre devoto e attento al benessere della sua famiglia. Tanto da non mostrare più pubblicamente Archie e Lillibeth “per una questione di sicurezza”, argomento tanto a cuore ad Harry.

“Harry è riluttante a mostrare i suoi figli in pubblico, non per il desiderio di nasconderli ma per proteggere la loro privacy e sicurezza da potenziali minacce”, ha detto in precedenza un amico del Principe per poi aggiungere: “Vuole che conducano una vita il più normale possibile senza la paura di rapimenti o danni. Come padre e marito Harry è determinato a garantire che la storia, quella di Lady Diana, non si ripeta”.

Dopo il compleanno il Principe Harry volerà a New York per mettere a punto alcuni progetti di beneficenza mentre con la moglie sta organizzando un nuovo tour reale in Africa, dopo quello in Nigeria di qualche tempo fa.