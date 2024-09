Harry, l’incredibile regalo voluto per lui dalla Regina Elisabetta II

Fonte: IPA Elisabetta II con il Principe Harry

Nonostante la scelta di allontanarsi dalla Royal Family, il Principe Harry non ha mai rinnegato il legame speciale con la nonna Elisabetta II. Sin da quando era molto piccolo, la compianta Regina ha dimostrato una particolare predilezione per il secondogenito di Carlo e Diana, e ha pensato per lui ad un bellissimo regalo da “scartare” il giorno del suo 40esimo compleanno.

Il regalo di compleanno di Elisabetta II per Harry

Il prossimo 15 settembre, il Principe Harry spegnerà le sue prime 40 candeline. Un traguardo importante, che probabilmente il Duca di Sussex celebrerà con la moglie Meghan Markle e con i figli Archie e Lilibet in California, dove si è trasferito dopo aver preso le distanze dalla Royal Family. Nonostante la lontananza, tuttavia, tra i regali più attesi da Harry ce n’è uno ricevuto proprio da uno dei suoi familiari: la nonna Elisabetta II.

Fonte: Getty Images

Stando a quanto riporta il Daily Mail, la compianta Regina avrebbe lasciato al nipote circa 8 milioni di sterline (9 milioni e 500 mila euro) proprio in occasione del suo 40esimo compleanno. Un fondo contenente 19 milioni di sterline fu infatti istituito dalla sovrana per tutti i suoi nipoti nel 1994, quando Harry aveva appena 10 anni. Elisabetta stabilì che a ciascuno di loro fosse recapitata una somma in concomitanza con il 21esimo compleanno ed una all’arrivo dei fatidici “anta”. Fonti di palazzo, tuttavia, affermano che Harry abbia ricevuto una somma maggiore di suo fratello William.

Il fondo della Regina Elisabetta per gli adorati nipoti

Non è la prima volta che si parla dell’eredità di Elisabetta II. Un ex funzionario di Palazzo aveva già rivelato al Times: “La Regina Madre ha istituito un fondo con dei soldi per i suoi nipoti, così da passare loro una parte di eredità in modo fiscalmente efficiente”. I beneficiari dovrebbero essere, oltre ai Principi Harry e William, anche i figli della Principessa Anna, Zara e Peter, e le figlie di Andrea di York, Beatrice ed Euegene. Una somma dovrebbe inoltre essere destinata ai figli della Principessa Margareth, David e Sarah.

Ciascuno di loro, per volontà di Elisabetta, avrebbe dovuto ricevere 6 milioni di sterline nel giorno del 21esimo compleanno ed 8 milioni per il 40esimo compleanno, che Harry si appresta a celebrare proprio il prossimo 15 settembre. Un regalo molto generoso, che il Duca di Sussex potrebbe scegliere di investire per progetti professionali futuri.

Come festeggerà il compleanno Harry

Harry celebrerà probabilmente il suo 40esimo compleanno in California. I pubblici auguri da parte della Royal Family sono tutt’altro che scontati: già lo scorso anno nessuno degli account ufficiali aveva celebrato l’anniversario del Duca di Sussex, ma trattandosi in questo caso di un traguardo speciale le cose potrebbero cambiare.

In quanto ad un’ipotetica festa, in molti sostengono che Meghan ne stia organizzando una in grande stile per il fatidico traguardo: “Meghan e Harry hanno molti amici a Hollywood , quindi sarà sicuramente una grande festa, qualunque cosa facciano. Chissà, potrebbero anche vendere foto della festa ai media” ha spiegato l’esperta di Royals Lydia Alty. Da Buckingham Palace, invece, sia William che Carlo potrebbero scegliere di fare degli auguri privati ad Harry, nonostante il rapporto con lui si sia molto raffreddato.