Meghan Markle, il gesto nel giorno del matrimonio che fece infuriare la Regina

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle si è sempre dimostrata una donna libera e poco avvezza alle convenzioni, scontrandosi in molti casi con le tradizioni e l’etichetta reale. Anche nel giorno del suo sì con il Principe Harry, la Duchessa del Sussex ha trasgredito ad alcune regole della Royal Family, facendo infuriare la Regina Elisabetta II.

Meghan Markle, il gesto che non ha convinto la Regina

Pur essendo riuscita a rendere più moderni molti aspetti della monarchia inglese, Elisabetta II era comunque molto legata ad alcune tradizioni, che considerava inviolabili. Una visione del mondo che l’ha portata in qualche occasione a scontrarsi con Meghan Markle, decisamente meno abituata all’etichetta di corte. In particolare, la Regina non avrebbe gradito l’outfit scelto dall’ex attrice per il suo matrimonio con il Principe Harry nel 2018: è quanto sostiene lo scrittore Tom Bower, esperto della Royal Family, nel suo libro Revenge. “La Regina si è chiesta perché Meghan avesse bisogno di indossare il velo, visto che quello con il Principe era il suo secondo matrimonio” si legge nel volume.

Fonte: IPA

Prima di conoscere Harry, infatti, Meghan era stata sposata con il produttore Trevor Engelson. Nonostante ciò, scelse per le sue nozze al Castello di Windsor un velo lungo quasi 5 metri, i cui ricami omaggiavano la flora dei 53 Paesi del Commonwealth. A confezionare l’accessorio insieme alla Duchessa del Sussex fu Clare Waight Keller, stilista per la maison Givenchy: “Volevamo creare un modello senza tempo ma comunque moderno. La bellezza floreale del velo è stata un’idea mia e di Meghan per ricordare la natura dei Paesi che fanno Parte del Commonwealth” spiegò la stilista. In quell’occasione, la Markle sfoggiò sul capo anche la tiara della Regina Mary, a lei prestata proprio da Elisabetta II.

Per quanto splendidamente confezionato, il velo non incontrò i favori della Royal Family, i cui membri rispettano con gran devozione l’etichetta nuziale. Anche la Regina Camilla per il suo secondo matrimonio, quello con Carlo nel 2005, scelse ad esempio di indossare un semplice copricapo, proprio come prescriveva la tradizione.

Elisabetta II e le riserve sull’abito di Meghan

Il velo non sarebbe stato l’unico dettaglio delle nozze di Meghan ed Harry a non rispettare i gusti di Elisabetta II. A quanto pare la Regina non criticò mai apertamente le scelte della nuora, ma confidò le sue opinioni solo agli amici più cari, tra cui sua cugina Lady Elizabeth Anson. Le due si telefonavano quotidianamente, ed è stata proprio lei a rivelare all’autrice Ingrid Seward alcune confessioni della compianta sovrana.

Stando a quanto si legge nel libro My Mother and I, la Regina avrebbe considerato l’abito da sposa di Meghan troppo bianco: “Dal suo punto di vista non era appropriato che una donna divorziata si risposasse in Chiesa sfoggiando un look così ostentatamente virginale” recita il volume. Pur non avendo convinto Elisabetta II, l’abito di Meghan Markle ha invece raccolto il consenso di molte donne in tutto il mondo: rispetto alla romantica creazione scelta da Kate Middleton, il modello scultoreo, quasi minimal, indossato dall’ex attrice ha conquistato le spose più moderne, che si sono ispirate proprio a lei per il proprio sì.