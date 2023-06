Harry sedotto dall’assistente personale di Meghan Markle

Harry e Meghan Markle non vanno più d’accordo? Il loro matrimonio è al capolinea? A queste domande l’unica risposta affermativa è “sì”. E a complicare le cose ci si è messa l’assistente della Duchessa del Sussex che è identica Chelsy Davy, l’ex mai dimentica del Principe.

Harry affascinato dall’assistente di Meghan Markle

Dunque, vengono a galla le vere motivazioni che hanno messo in crisi il matrimonio tra Harry e Meghan Markle. Non solo i problemi finanziari e gli obiettivi di vita e carriera diversi, ma anche il triangolo amoroso. O forse dovremmo dire il quadrato, visto che già da qualche tempo circolano voci che la Duchessa abbia avuto un flirt con la guardia del corpo.

Adesso pare tocchi a Harry perdere la testa per qualcuno che non è sua moglie. La donna che avrebbe in qualche modo, e forse suo malgrado, sedotto il Principe si chiama Harrison Colcord. Anche lei, come l’aitante bodyguard Chris Sanchez, è stata assunta qualche mese fa da Meghan come sua assistente personale.

Chi è Harrison Colcord, la segretaria personale di Meghan Markle

In effetti la Colcord ha un curriculum perfetto per quel ruolo. Ha studiato design e scienze tessili nel North Carolina. Sul suo profili si legge che è “un’eccellente leader, capace di lavorare in team motivandolo e in grado di affrontate situazioni stressanti raggiungendo gli obiettivi”. Insomma, è la figura ideale per stare accanto a Lady Markle che, come notarono a suo tempo gli assistenti di Buckingham Palace, non conosce orari, manda mail fin dall’alba, pretende molto, troppo, ed è tanto ambiziosa.

Ma Harrison Colcord ha un’altra particolarità che forse Meg non aveva notato al momento dell’assunzione, assomiglia pericolosamente a Chelsy Davy, il primo amore importante di Harry. Il Principe non l’ha mai dimenticata e anche recentemente l’ha nominata durante la sua testimonianza in Tribunale a Londra nel corso del processo contro i media britannici.

La somiglianza con Chelsy Davy, il vero amore di Harry

Harry ha dichiarato che la sua storia d’amore con Chelsy finì a causa delle pressioni che la ragazza subiva dalla stampa. In pratica lei ha troncato la relazione col Principe perché non sopportava più di essere continuamente pedinata dai paparazzi e sbattuta in prima pagina. Insomma non ha retto lo stress.

Ma se i media non si fossero così pesantemente intromessi, Harry avrebbe sposato Chelsy Davy. Era lei la prescelta, non Meghan che in fondo è stata quasi solo un ripiego per Harry, una sorta di spalla su cui piangere delle sue disgrazie. E la Markle ha colto l’occasione per conquistarlo, sposarlo, mettere al mondo un paio di bambini, sfruttare il nome e i legami potenti. E poi chissà, lasciarlo.

Anche se il divorzio a questo punto non conviene né a Meghan né a Harry. Ma le corna, ammesso che ci siano, non fanno piacere a nessuno, nemmeno quando non si ha più feeling col proprio marito. E certo Lady Markle non deve averla presa bene quando si è resa conto di quanto la sua segretaria assomigliasse a Chelsy Davy e di quanto pericolosa potesse essere la sua presenza vicino a Harry. Solo lei, la moglie, può manipolare il marito.

Sebbene non siano emerse indiscrezioni su un possibile tradimento di Harry, pare comunque che Meghan non sia riuscita a controllare la sua gelosia. E questo spiegherebbe il perché Harry abbia fatto le valige e si sia trasferito nella sua camera d’albergo prenotata permanentemente, scatenando l’ira della moglie che lo avrebbe tempestato di messaggi, mail e telefonate.