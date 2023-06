Harry se ne va di casa: Meghan Markle è una furia

Harry avrebbe fatto le valige e se ne sarebbe andato dalla villa di Montecito scatenando la furia di Meghan Markle che pare stia bombardando di telefonate e messaggi il marito. In gioco ci sono milioni e il contratto appena rinnovato con Netflix.

Continuano i rumors sulla crisi irrisolvibile tra Harry e Meghan Markle. Gli esperti in questioni reali si aspettavano l’annuncio del divorzio proprio alla fine di giugno, subito dopo i festeggiamenti del Trooping the Colour e di altri appuntamenti tradizionali per Buckingham Palace come il Royal Ascot. Ma non è avvenuto, anzi forse non avverrà mai.

Harry se ne va di casa ma non può divorziare

È probabile che Harry e Meghan Markle scelgano la via dei separati in casa, perché un divorzio ufficiale causerebbe la rovina per entrambi. Dunque niente divorzio, nemmeno lampo. La loro forza sta nell’essere la coppia che si contrappone alla Famiglia Reale, che racconta angherie e pettegolezzi della Corte. Ma se si lasciano e prendono vie diverse è la rovina per entrambi. Harry non avrebbe più una casa, in America non ha nessuno se non sua moglie e i suoi figli, Archie e Lilibet, e c’è da dire che non si è mai abituato allo stile di vita californiano. Ma anche a Londra non c’è più posto per lui. William non lo può vedere e Carlo difficilmente lo riprenderebbe a Palazzo come rappresentante della Monarchia.

D’altro canto, a Meghan non andrebbe meglio. Se lascia Harry, sarebbe solo la sua ex moglie e perderebbe qualsiasi contatto con la Famiglia Reale, quindi qualsiasi valore. Se poi il Principesse dovesse trovare un’altra donna, per lei sarebbe davvero la fine. Prima ci sarebbero un sacco di confronti e poi finirebbe nel dimenticatoio.

Dunque, se forse il divorzio ufficiale sarà accantonato, per Meg e Harry la convivenza pare impossibile. Soprattutto il Principe non ce la farebbe più a sopportare le scenate della moglie che gli rinfaccia ogni cosa che fa, specialmente se riguarda la Famiglia Reale. Esasperato Harry avrebbe fatto la valigia e avrebbe preso la porta di casa, per trovare un po’ di pace forse nella camera d’albergo che ha sempre riservato per lui.

Meghan Markle e Harry vincolati da Netflix

Ma questa volta Lady Markle sarebbe andata su tutte le furie per la fuga del marito. Infatti, il momento è delicato. La loro situazione finanziaria è in bilico dopo aver perso la collaborazione con Spotify. Va meglio con Netflix che ha appena confermato la partnership con l’Archewell Productions. Un portavoce dell’azienda ha riferito: “Harry & Meghan è stato il più grande documentario d’esordio mai realizzato da Netflix e continueremo a lavorare insieme su una serie di progetti, tra cui la prossima serie di documentari Heart of Invictus “.

Ma affinché il contratto milionario venga rispettato, è necessario che Meghan e Harry collaborino e che, al di là delle indiscrezioni sulla reale situazione del loro matrimonio, si mostrino in pubblico uniti e in armonia.

Meghan Markle bombarda di telefonate Harry

Questo sarebbe stato il motivo per cui all’ennesima fuga di Harry da casa, Lady Markle ha reagito come una furia. Infatti, ogni rumors sulla loro crisi potrebbe compromettere il loro guadagno milionario. E se il Principe non bada a tali bazzecole, in fondo lui non si è mai dovuto rimboccare le maniche per guadagnare, per Meghan la faccenda è più che seria.

Stando a fonti vicine alla coppia, la Duchessa avrebbe tempestato di telefonate, di mail e di messaggi il marito perché tornasse immediatamente a casa. Il Neue Post riporta le affermazioni di un testimone: “Meghan è rimasta sbalordita” dalla decisione di Harry che però “Voleva stare via solo per una notte“, perché sa da chi è circondato.