I vip che compiono 50 anni nel 2021: Stefano Accorsi

Cinquant’anni e non sentirli, ma neppure dimostrarli: sono molte le star che nel corso del 2021 compiranno mezzo secolo, attori e cantanti straordinari. Come Stefano Accorsi che compirà 50 anni il, classenato a Bologna è un attore molto amato. Il suo curriculum è ricco di parti in film indimenticabili, tra le ultime La dea fortuna di Ferzan Ozpetek del 2019 e Lasciami andare di Stefano Mordini del 2020, per la tv tra gli ultimi lavori si possono ricordare The Young Pope per la regia di Paolo Sorrentino (1 episodio nel 2016) e, per la regia di Giuseppe Gagliardi, 1993 (nel 2017) e 1994 (nel 2019).