Stefano Accorsi di nuovo papà: è nato Alberto, la foto su Instagram

Le mamme (e papà) vip del 2020

Stefano Accorsi è diventato di nuovo papà. L’attore ha annunciato su Instagram la nascita di Alberto, suo quarto figlio, postando una foto in cui stringe la mano del neonato insieme a Bianca Vitali. La modella e l’artista bolognese sono sposati dal 2015 e hanno già un altro figlio, Lorenzo, di tre anni.

“Benvenuto Alberto!”, ha scritto Accorsi, pubblicando anche un cuoricino rosso. Nelle foto oltre alle mani dei genitori e del piccolo, si vede anche un selfie fatto in ospedale da Bianca e Stefano. Nello scatto entrambi sorridono felici, stringendo finalmente fra le braccia Alberto. Classe 1971, l’attore ha vissuto in passato una lunga storia d’amore con Laetitia Casta.

L’ex modella francese e l’artista italiano sono stati legati dal 2003 al 2013. Dalla Casta, Accorsi ha avuto due figli: Orlando e Athena, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2009. Poco dopo l’addio all’attrice, Stefano ha iniziato una relazione con Bianca Vitali, modella classe 1991 e figlia di Aldo Vitali, noto giornalista. La coppia si è sposata nel 2015 con una romantica cerimonia a Borgonovo Val Tidone e due anni dopo ha accolto il primo figlio. L’annuncio della seconda gravidanza di Bianca era arrivato tre mesi fa quando su Instagram l’attore aveva postato uno scatto con i tre figli che accarezzavano il pancione della moglie.

“Aspettando tutti insieme”, aveva scritto. Poi un lungo silenzio, interrotto solo qualche giorno fa da una tenerissima foto che ritraeva la coppia seduta su una panchina, con Bianca sorridente e Accorsi visibilmente emozionato. Stefano non ha mai nascosto di aver sofferto molto per l’addio a Laetitia Casta. “Non è stato facile, ho chiesto aiuto, anche a uno psicologo – aveva raccontato tempo fa -. È stato fondamentale cambiare punto di vista. I problemi vanno guardati in modo diverso, se dopo mesi non si superano”.

A regalargli di nuovo il sorriso Bianca Vitali con cui ha costruito una famiglia allargata e molto felice. “Per me la famiglia è un posto bello dove tornare – aveva spiegato l’attore a Io Donna -. Quando ci sono momenti di crisi e non se ne ha voglia, è davvero un dolore. Sono sempre in giro e sono felice di poter rientrare a casa, da mia moglie e mio figlio. Ci sono momenti di gioia e di fatica, ma è una bella fatica. Aggiungo che vale lo stesso per gli amici più cari, che fanno parte della mia vita. In questa famiglia ci sono anche loro”.