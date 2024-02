Fonte: IPA Miranda Kerr

Miranda Kerr è diventata mamma per la quarta volta a 40 anni, come da lei stessa annunciato con un tenero post su Instagram. La modella, oggi imprenditrice, ha dato il benvenuto al figlio Pierre, nato dall’amore con Evan Spiegel. Un nuovo arrivato nella famiglia dell’ex Angelo di Victoria’s Secret, che non ha mai nascosto essere la sua priorità a prescindere dal lavoro e dal successo professionale.

L’annuncio di Miranda Kerr, è nato il piccolo Pierre

Con grande gioia la modella ha annunciato il lieto evento, condividendo un post su Instagram in cui non ha mostrato il bambino ma soltanto uno scatto con un mazzo di fiori colorati e un paio di piccoli calzini da neonato con una copertina su cui è stato ricamato il nome del suo quarto figlio, Pierre.

“Siamo felicissimi dell’arrivo del nostro piccolo raggio di sole, Pierre Kerr Spiegel – ha scritto a corredo del post -. Non potremmo essere più entusiasti di accogliere il nostro quarto figlio nella nostra famiglia. Mi sento così fortunata“. Il nuovo arrivato si aggiunge a una famiglia già numerosa, nonostante la giovane età dell’ex angelo di Victoria’s Secret, che non ha mai nascosto di volere molti figli.

Pierre è l’ultimo dopo Myles e Hart, che hanno rispettivamente 4 e 5 anni e sono nati dall’amore con l’attuale marito Evan Spiegel, SEO di Snapchat con il quale è sposata dal 2017, e Flynn, il più grande che oggi ha 12 anni ed è nato dal precedente matrimonio con l’attore Orlando Bloom, ormai felice al fianco della cantante Katy Perry che quattro anni fa lo ha reso padre di Daisy Dove.

Miranda Kerr, da top model a mamma imprenditrice

La carriera di Miranda Kerr è nota a tutti, proprio come la “svolta” imprenditoriale che ha avuto da qualche tempo a questa parte. Svolta che include anche un ruolo da health coach che le calza a pennello, lei che del benessere sia fisico che mentale ha sempre parlato con estrema disinvoltura, ponendolo al centro della propria esistenza.

Non mancano le collaborazioni con i grandi nomi, come Louis Vuitton tanto per citarne uno, ma sempre secondo una filosofia ben precisa. E la Kerr, in questo contesto, ha pensato al proprio benessere anche dal punto di vista più intimo: uno dei suoi obiettivi era creare una grande famiglia felice e, passo dopo passo, ci è riuscita diventando mamma per quattro volte ad appena 40 anni.

Maternità e lavoro sono ancora fin troppo spesso due parole che faticano a coesistere e lo sanno bene le mamme che non hanno le stese possibilità economiche di una Kerr, a cui di certo non mancano i fondi, ma è innegabile che un esempio come il suo faccia bene al cuore. “La famiglia per me viene al primo posto, poi c’è il lavoro, la mia compagnia, che è come un altro bambino, e infine, sfortunatamente, i miei amici. Ma non sarà così per sempre – aveva spiegato a Vogue Australia -. “Amo essere mamma, e ho sempre voluto tre maschietti [ora quattro, ndr], quindi mi sento davvero fortunata ad avere nella mia vita questi tre ragazzi sani e robusti”.