Miranda Kerr mamma super: in attesa del quarto figlio a 40 anni

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

La maternità è una gioia di cui non può più fare a meno: la modella Miranda Kerr ha annunciato di essere in attesa del quarto figlio, il terzo con il marito Evan Spiegel. L’ex Angelo di Victoria’s Secret, oggi splendida 40enne, ha condiviso la sua gioia sui social, rivelando il sesso del bebé e sfoggiando orgogliosa il suo bellissimo pancione.

Il dolce annuncio di Miranda Kerr

Un’altra futura neomamma si unisce alla lista delle vip in dolce attesa in questo 2023: la modella Miranda Kerr non riesce a nascondere la gioia, ed ha annunciato di essere in attesa del suo quarto figlio. Insieme alla notizia, sono arrivati degli scatti su Snapchat che la ritraggono con il pancione a vista ed un sorriso contagioso. L’ex Angelo di Victoria’s Secret sarà nuovamente mamma di un maschietto, che andrà a completare la bellissima famiglia composta da altri tre ‘ometti’.

Miranda è infatti già mamma di Myles e Hart -di rispettivamente 4 e 5 anni – avuti con il marito Evan Spiegel, e di Flynn, 12 anni, nato dal matrimonio con Orlando Bloom. Ancora un fiocco azzurro quindi per la top model australiana, che non ha mai nascosto di mettere la famiglia al primo posto nella sua scala personale dei valori. Sposata dal 2017 con il SEO di Snapchat, la bellissima indossatrice non potrebbe essere più serena, e i fan non hanno tardato a congratularsi con lei.

“Che splendida notizia. Ti auguro tanta felicità e una buona salute durante e dopo la gravidanza” le scrive un follower, mentre qualcun altro ironizza sul sesso del nascituro: “Un altro maschietto! Ti auguro di avere un giorno anche una femminuccia”.

La modella super mamma

Tra le modelle più pagate della sua generazione, da qualche anno Miranda Kerr pare aver cambiato la scala della priorità nella sua vita: non rinuncia a shooting e campagne pubblicitarie, ma dosa i suoi impegni per non sottrarre tempo prezioso ai figli. “La famiglia per me viene al primo posto, poi c’è il lavoro, la mia compagnia, che è come un altro bambino, e infine, sfortunatamente, i miei amici. Ma non sarà così per sempre” aveva spiegato a Vogue Australia qualche mese fa. E in merito alla maternità aveva dichiarato: “Amo essere mamma, e ho sempre voluto tre maschietti, quindi mi sento davvero fortunata ad avere nella mia vita questi tre ragazzi sani e robusti”.

Poco importa se le gravidanze per lei non sempre state una passeggiata: “Ho sempre sofferto di nausee mattutine e sbalzi d’umore. Passavo un po’ di tempo a letto per riposare, avevo fastidio alla cervicale. Ogni donna è diversa, ma io ho sempre avuto questi fastidi in tutte le tre precedenti gravidanze”. Per la 40enne australiana si prospettano quindi mesi impegnativi, che saranno certamente resi più leggeri dall’affetto dei suoi ‘ragazzi’ e dai rimedi di cui ha fatto tesoro nelle sue esperienze passate: “Aiuta molto concedersi sempre degli snack. Lo zenzero aiuta molto. Provate a farne un infuso con un po’ di miele e limone e la vostra nausea sarà sensibilmente ridotta”. Parola di una super mamma.