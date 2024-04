Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Virginia Mihajlovic, ospite del noto programma televisivo Verissimo, ha condiviso una notizia emozionante e personale: è in attesa del suo secondo figlio. La figlia di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio italiano e internazionale, ha raccontato a Silvia Toffanin di questo momento speciale della sua vita, mostrando tutto il suo entusiasmo e la sua felicità.

Virginia, che ha ereditato dal padre la forza d’animo e la determinazione, vive un periodo di grande gioia e attesa, circondata dall’affetto dei suoi cari e dal sostegno dei suoi numerosi follower.

Virginia Mihajlovic incinta a Verissimo: “Aspetto il secondo figlio”

Virginia Mihajlovic ha condiviso a Verissimo dettagli intimi riguardo la sua seconda gravidanza, sottolineando come questa esperienza sia molto diversa dalla prima. Durante la sua intervista, ha rivelato che la notizia della prima gravidanza è avvenuta in un periodo di sollievo familiare, quando suo padre era temporaneamente fuori pericolo e in buona salute.

Questa prima esperienza materna, sebbene marcata da un senso di leggerezza, l’ha vista attraversare un primo anno intenso e a tratti scombussolato. La notizia della sua attuale gravidanza è emersa in un contesto emotivamente carico, poiché è stata scoperta proprio quando si avvicinava l’anniversario della scomparsa del padre. Questi momenti di vita contrastanti tra le due gravidanze riflettono non solo le sfide personali di Virginia, ma anche la sua capacità di affrontare con forza e resilienza le nuove gioie e le inevitabili difficoltà.

Durante la puntata, l’annuncio che aspetta un nuovo bambino ha aggiunto un tocco di speranza e rinnovamento alla sua storia, mostrando come la vita possa proseguire con nuovi inizi anche dopo momenti di profondo cambiamento. Con grande emozione, ha anche rivelato che il bambino in arrivo si chiamerà Leone, un nome che evoca forza e coraggio, qualità che senza dubbio riflettono l’eredità emotiva e spirituale lasciata dal nonno.

Una vita tra famiglia e carriera

Virginia Mihajlovic è più di una figura pubblica; è una madre, una moglie e una professionista nel campo del digital influencing. Nata nel 1998 a Roma, ha visto crescere la sua popolarità sui social media, dove oggi conta oltre 200.000 follower. La sua vita privata è stata segnata da momenti di grande gioia e profondo dolore, come la perdita del padre Sinisa nel dicembre del 2022, che ha lottato con coraggio contro la leucemia.

Nonostante le sfide, Virginia ha trovato stabilità e amore nel suo matrimonio con Alessandro Vogliacco, incontrato a Torino nel 2017. La coppia, che ha già una figlia, Violante, nata nel 2021, ha celebrato il loro matrimonio nella suggestiva cattedrale di Monopoli, con la piccola Violante che ha portato le fedi agli sposi, un momento toccante che ha unito la famiglia in un legame ancora più profondo.

Con l’arrivo del secondo figlio, Virginia Mihajlovic si appresta a espandere la sua famiglia, portando nuova vita e speranza. Il suo ruolo di influencer e modella non si limita a condividere momenti di stile e bellezza, ma diventa anche un canale attraverso il quale trasmette valori di forza, resilienza e amore familiare. L’impatto di Virginia sui social media non è solo numerico; è un’influenza che si estende al modo in cui le giovani madri percepiscono e affrontano le sfide della maternità e della vita professionale.