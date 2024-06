Lino Banfi bisnonno, l’annuncio della figlia Rosanna: “Nonna con la procreazione assistita”

Fonte: IPA La nipote di Lino Banfi, Virginia, è rimasta incinta con la procreazione assistita

Lino Banfi si prepara a diventare bisnonno grazie alla gravidanza della nipote Virginia, come annunciato dalla figlia Rosanna Banfi durante un’intervista con Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio” su Rai 2.

Virginia, che ha 30 anni, è in attesa del suo primo bambino grazie alla procreazione medicalmente assistita.

La rivelazione di Rosanna Banfi

Virginia, figlia di Rosanna Banfi, ha dovuto affrontare una sfida non indifferente per realizzare il suo desiderio di diventare madre. Diagnosticatale una menopausa precoce a soli 27 anni, la giovane donna ha dovuto intraprendere un lungo e difficile percorso di procreazione medicalmente assistita per poter concepire il suo primogenito.

Rosanna Banfi ha voluto condividere questa emozionante vicenda durante un’intervista televisiva, sottolineando il coraggio e la determinazione di sua figlia nel non arrendersi di fronte a questa inaspettata diagnosi.

Le difficoltà affrontate da Virginia

La diagnosi di menopausa precoce è stata un duro colpo per Virginia, che aveva deciso di sospendere l’uso della pillola contraccettiva nella speranza di avere un figlio. “Prima di sposarmi, nell’ottica di avere un bimbo, ho deciso di smettere la pillola contraccettiva (…) ma passavano i mesi e il ciclo mestruale non tornava (…) Quando è passato un anno, ho fatto controlli più approfonditi. E solo allora è emersa la verità, che mi ha confusa e mi ha mandato in crisi,” aveva raccontato Virginia al Corriere lo scorso dicembre.

Un percorso complicato verso la maternità

Rosanna Banfi ha dettagliato i tre anni di sfide e tentativi che Virginia ha dovuto superare per riuscire a restare incinta. “Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce a 27 anni e ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita,” ha detto Rosanna. Dopo due tentativi falliti, finalmente al terzo tentativo, Virginia ha ricevuto la lieta notizia della sua gravidanza.

Le emozioni del futuro bisnonno Lino Banfi

Lino Banfi, insieme alla sua famiglia, ha accolto la notizia con grande emozione e un pizzico di incredulità. “Ancora non ci crediamo, neanche mio padre Lino si vuole illudere perché i rischi sono tanti. Ma Virginia è determinata. Per ora sta a letto e aspetta che passi il fatidico primo trimestre per dire a tutti che diventerà mamma,” ha condiviso Rosanna. Nonostante la gioia, Rosanna ha espresso cautela e speranza, ricordando anche la recente perdita della madre Lucia: “Ma sono felice e spero che mia madre Lucia, scomparsa da poco, da lassù vegli sulla sua nipote del cuore.”

Per Lino Banfi, questa notizia rappresenta un momento di grande gioia e orgoglio. Dopo una carriera costellata di successi e divertenti interpretazioni, il celebre attore avrà ora la possibilità di accogliere un nuovo membro della sua amata famiglia. Sarà sicuramente un’esperienza unica e indimenticabile per il veterano della comicità, che potrà sperimentare il ruolo di bisnonno e contribuire a dare il benvenuto al nuovo arrivato.

Rosanna Banfi ha deciso di rendere pubblica questa meravigliosa notizia durante la trasmissione “Storie di donne al bivio“, dove era ospite di Monica Setta. Dal prossimo 13 giugno 2024, il programma andrà in onda in una nuova versione nella seconda serata di Rai 2.