Chi è Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi

editato in: da

Lucia Lagrasta in Zagaria è la moglie di Lino Banfi. I due, dopo dieci anni di fidanzamento, sono convolati a nozze il 1° marzo 1962. Lucia ha reso il celebre attore, che all’anagrafe si chiama Pasquale Zagaria, padre di Walter e Rosanna, spesso al suo fianco come attrice sia al cinema, sia in tv.

Quello tra Lino Banfi e la sua consorte è un amore speciale, un rapporto iniziato quando erano entrambi adolescenti. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata tanta e, oggi come oggi, Pasquale Zagaria e Lucia Lagrasta sono tra le coppie più forti dello showbiz italiano. Nonna di due nipoti – entrambi figli di Rosanna – la moglie di Lino Banfi ha incontrato l’uomo che sarebbe diventato il grande amore della sua vita a Canosa di Puglia.

Ai tempi del fidanzamento, l’attore che è entrato nel cuore del pubblico con ruoli indimenticabili come quello di nonno Libero in Un Medico in Famiglia, era agli inizi della sua straordinaria carriera ed era solito passare molto tempo a Milano con una compagnia teatrale. Nei periodi lontani, i due innamorati comunicavano via lettera.

Da allora, come già accennato, è cambiato tantissimo. Dopo un matrimonio celebrato alle prime luci dell’alba e al principio del mese della primavera, Lucia e Lino Banfi hanno costruito la loro famiglia e, oggi come oggi, sono più uniti che mai anche nei momenti più difficili. Lucia, infatti, è malata da diversi anni e soffre di problemi cognitivi.

Intervistato da Mara Venier nel salotto di Domenica In nel gennaio del 2019, l’attore ha parlato del suo grande amore per la donna che ha sposato affermando che, pur avendo lavorato al fianco di alcune tra le attrici più belle a livello internazionale, nei suoi pensieri c’è sempre stata lei.

Soffermandosi sulla patologia di Lucia, ha raccontato che, ogni volta che lei si preoccupa di arrivare un giorno a non riconoscerlo più, lui le risponde, con l’ironia che lo ha reso celebre, che si ripresenteranno. Comparsa spesso al fianco del marito in occasione di eventi ufficiali, Lucia Lagrasta è la protagonista di una favola iniziata ben 68 anni fa e la cui bellezza non è stata in alcun modo scalfita dagli ostacoli della vita. Lino Banfi e la moglie Lucia Lagrasta in Zagaria – Fonte: Getty Images