Lino Banfi ricorda Lucia a “Domenica In”. Le lacrime di Rosanna per la promessa mantenuta

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

La puntata del 5 marzo di Domenica In è andata in onda con un’apertura toccante: Lino e Rosanna Banfi nel salotto di Mara Venier per ricordare la moglie Lucia, scomparsa a 85 anni. L’emozione è stata tanta: si è percepita nelle parole, così come sui volti di Lino e Rosanna, ma anche nella voce della conduttrice, che ha avuto la possibilità di conoscerla molto bene e che è stata testimone in occasione delle seconde nozze.

Domenica In, Lino Banfi ricorda la moglie Lucia Zagaria

“Questa giacca piaceva a lei, e l’ho indossata per farle un piacere”. A riprova che l’amore è nelle piccole cose, non solo nelle grandi. “Mi vengono in mente tante cose che piacevano a lei”. Nel salotto di Mara Venier a Domenica In, Lino Banfi e la figlia Rosanna hanno voluto dedicare un lungo omaggio a Lucia Zagaria, scomparsa nel mese di febbraio: dalla storia d’amore fino al suo grande attaccamento agli animali, hanno ricordato la promessa mantenuta di Lino, così come il carattere di Lucia, così “piccoletta” – questo il soprannome dato dalla figlia – quanto forte.

“Ognuno di noi ha un angelo custode, io spero che sia qualcuno che conosco. La sento vicina, perché come fai… lei ultimamente aveva bisogno della mia mano, eravamo sempre seduti, mano nella mano. Aveva bisogno dell’appiglio”. Banfi ha anche ripercorso gli ultimi tempi della malattia – soffriva di Alzheimer – il desiderio di Lucia di stare insieme a lui, ma anche ai figli, Rosanna e Walter. Solamente negli ultimi tempi ha iniziato a non riconoscere più la casa.

La promessa di Lino Banfi per Lucia: la commozione di Rosanna

Quel primo matrimonio avvenuto il 1° marzo del 1962 in sagrestia – in fretta e furia, per la loro fuga d’amore – fino alle seconde nozze in grande, e ogni giorno Banfi ha mantenuto la sua promessa. “Se riusciamo ad arrivare vecchi insieme, alle nozze d’oro farò una festa in grande”. Ed è stato davvero così.

Mara Venier ha mostrato in studio le immagini e i video di quel grande giorno, una festa sontuosa, proprio come sognavano Lino e Lucia da giovani, quando avevano tanti sogni in tasca, e poco altro. Ma c’era tantissimo amore, ed è stato questo che ha portato al mantenimento della promessa di una vita insieme. Osservando le foto sullo schermo, l’emozione di Rosanna Banfi è stata tanta. Gli occhi lucidi, la commozione e una frase: “Non dovevamo piangere. Questa piccoletta ci ha dato tanto. Non ci ha solo cresciuto. Mamma ha fatto tanto”.

“È stato un bell’incontro”. Nelle parole di Lucia Zagaria c’era tutto l’amore del mondo, cucito su misura per la sua storia con Banfi. “Quante belle cose”, ha commentato Banfi, parlando anche del momento in cui si è reso conto che lei non c’era più. Lo ha fatto una sera, guardando The Voice Senior alla televisione: il posto vicino era vuoto. Nessuno commentava insieme a lui. “Mi resi conto che Lucia non c’era più”. E quando ha intonato “Perché non mi hai insegnato come si vive senza di te?”, tutti in studio hanno avvertito il peso e l’assenza di un amore che non finirà mai.