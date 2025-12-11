Rosanna Banfi e la lotta al tumore: “Era circoscritto, ma avevo paura di non svegliarmi”

Dopo giorni di paura e attesa, Rosanna Banfi condivide un aggiornamento che rassicura i fan e illumina il suo percorso di rinascita con forza e ottimismo

IPA Rosanna Banfi

Era novembre 2025 quando Rosanna Banfi, figlia del celebre Lino, ha annunciato di aver appena affrontato una nuova battaglia contro lo stesso mostro che le aveva già fatto visita anni prima. E lo aveva fatto con la stessa grinta che l’ha sempre contraddistinta.

Ora l’attrice è tornata a parlare della sua personale lotta sulle pagine di alcuni magazine, tra cui Gente, dove ha raccontato con sincerità alcuni dettagli sulla lotta alla quale ha dovuto tenere testa e le paure che l’hanno travolta, ma anche la felicità per l’esito più atteso, ovvero la guarigione. E per sancire questo importante momento ha voluto condividere sui social la bella notizia dichiarando finalmente sconfitto il tumore al polmone.

Rosanna Banfi e la gioia l’esito degli esami: ha sconfitto il tumore al polmone

I social hanno il loro lato positivo, soprattutto quando vengono utilizzati per diffondere belle notizie, proprio come ha fatto Rosanna Banfi, amatissima figlia dell’inossidabile Lino Banfi, che ha condiviso con i suoi follower la felicità per l’esito degli esami dopo la lotta al tumore che è tornato a farle visita, questa volta ai polmoni. Oggi finalmente l’attrice può sorridere di nuovo alla vita e raccontare la battaglia affrontata con il consueto coraggio.

Rosanna aveva scoperto di stare male dopo una TAC che aveva evidenziato una macchia sul polmone destro: si era sottoposta ad ulteriori accertamenti e la diagnosi era stata quella che non avrebbe mai voluto sentire, ovvero adenocarcinoma, un tipo di tumore maligno che colpisce il polmone. Il tumore era dunque tornato a farle visita, dopo la battaglia combattuta contro quello al seno, 16 anni prima.

Ovviamente era iniziato subito il consueto iter di visite, esami e preparazione all’intervento chirurgico al quale poi si è sottoposta proprio a novembre. Ora però Rosanna condivide la gioia di stare nuovamente bene, anche se non nega di aver avuto paura: l’attrice ha infatti confessato di aver avuto “il terrore di non risvegliarsi” dopo l’operazione.

Questa volta però la battaglia per fortuna è finita presto visto che Rosanna ha annunciato di stare bene: “Un professore che mi ha ridato la vita dicendomi che i linfonodi sono puliti e la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui” ha comunicato ai propri follower.

La figlia di Lino Banfi ha anche raccontato dalle pagine di Gente che non sono state trovate metastasi: “Era circoscritto, sono stata operata per rimuoverlo e, al momento, pare non ci siano metastasi o linfonodi compromessi” ha dichiarato felice e finalmente libera da quel mostro che era tornato a farle visita.

Rosanna Banfi, la paura dell’intervento e il pensiero per la nipotina Matilde

La notizia della guarigione di Rosanna Banfi ha rallegrato tutti i suoi fan e le persone che da anni la seguono e la apprezzano, rappresentando al tempo stesso una bella speranza per tutte quelle persone che stanno vivendo momenti difficili o stanno attraversando la sua stessa battaglia.

Non è la prima volta che la figlia di Lino Banfi affronta una battaglia delicata: nel 2009 era riuscita a sconfiggere un tumore al seno, un’esperienza dolorosa che l’aveva resa ancora più forte. E ogni volta non è mai mancata la presenza di Lino Banfi: l’attore è sempre stato al fianco della figlia, infondendole quella protezione e quel coraggio che solo un padre sa dare.

In una recente intervista proprio il padre ha confidato che nella sua famiglia regna sempre ottimismo, nonostante tutto, e ha raccontato con ironia le sue giornate sempre pronto a fare squadra con Rosanna. L’attrice, dal canto suo, si è fatta forza pensando alla nipotina, proprio nel momento più difficile dell’operazione: i medici le dissero infatti “Pensi a qualcosa di bello” e il suo primo pensiero era andato subito alla piccola Matilde.

“Ho pensato a Matilde, a quando saluta con la manina, e mi sono commossa. Essere qui oggi, festeggiare il suo primo anno di vita, è importante per tutti noi. Per mio padre, per noi nonni, per mio genero e mia figlia, che non poteva diventare madre e invece, con caparbietà e coraggio, ci ha dato una lezione di vita. Mia nipote è la bimba del miracolo” ha dichiarato Rosanna commuovendo tutti.

Perché l’amore è sempre la migliore cura.

