Lino Banfi è bisnonno, è nata Matilde. La felicità della figlia Rosanna

Fonte: IPA

La nuova arrivata si chiama Matilde ed è la figlia di Virginia, la nipote 27enne del nonno d’Italia, Lino Banfi. La mamma della ragazza, Rosanna Banfi, figlia di Lino, ha annunciato il lieto evento condividendo sul suo profilo Instagram alcune storie in cui si vedono la porta della sala operatoria dell’ospedale in cui Virginia ha partorito, e delle campane a festa in segno di benvenuto per la nuova vita.

Lino Banfi è così diventato bisnonno per la sua immensa felicità e quella dell’intera famiglia.

Lino Banfi: da nonno d’Italia a bisnonno nella vita reale

Felicità incontenibile per Lino e Rosanna Banfi, divenuti rispettivamente bisnonno e nonna della piccola Matilde: Virginia, figlia di Rosanna e del marito Fabio Leoni, ha dato da poco alla luce la bambina che è nata grazie alla procreazione assistita. Rosanna aveva raccontato la vicenda qualche tempo fa in un’intervista nel programma Storie di Donne al Bivio condotto da Monica Setta, in cui aveva rivelato che sua figlia Virginia aveva scoperto di essere in menopausa precoce a soli 27 anni.

La notizia ovviamente aveva sconvolto sia la madre che la figlia ma, come raccontato da Rosanna, Virginia non aveva voluto rinunciare alla maternità ed aveva iniziato un percorso di procreazione assistita, riuscendo a rimanere incinta al terzo tentativo.

Per lei sarebbe stato dunque impossibile diventare mamma senza il supporto della scienza e, in quell’occasione, Rosanna aveva invocato l’aiuto della mamma scomparsa Lucia, chiedendole protezione e supporto per la sua nipote preferita. E così è stato, tanto che – caso vuole – Matilde sia venuta al mondo proprio nel giorno di Santa Lucia, anticipando la data di nascita prevista.

Per scaramanzia Rosanna aveva rivelato nel programma di non aver acquistato ancora nulla per il nascituro, neanche un ciuccio o un bavaglino, e di tenere le dita incrociate nella speranza che tutto sarebbe andato per il meglio. Virginia infatti non aveva avuto una gravidanza facile e il primo trimestre lo aveva trascorso a letto per non affaticarsi nel periodo più delicato e vanificare tutti gli sforzi fatti per restare in dolce attesa.

Ora l’arrivo di Matilde ha portato il lieto fine che tutti si aspettavano e la gioia di Lino Banfi e sua figlia Rosanna è alle stelle.

Lino Banfi: la felicità per la pronipote e il ricordo dell’indimenticabile moglie

L’arrivo di Matilde è un piccolo miracolo che si compie, proprio nel giorno di Santa Lucia: dopo il dolore per la scomparsa dell’amata moglie Lucia Zagaria, morta lo scorso 23 febbraio 2023 a 85 anni, dopo una lunga lotta contro l’Alzheimer, Lino Banfi può finalmente gioire per una nuova vita che arriva al mondo, pronta a portare amore e consolazione a tutta la famiglia, provata dalla dolorosa perdita. Anche Rosanna Banfi può tirare finalmente un respiro di sollievo dopo essere stata in profonda apprensione per la figlia Virginia, per quella gravidanza non facile della quale nessuno, neanche Lino, aveva voluto illudersi ma in cui tutti ci speravano con tutto il cuore.

Per Lino Banfi l’essere diventato bisnonno rappresenta un momento di grande gioia, un ulteriore successo dopo una carriera di successi e grandi interpretazioni che lo hanno fatto entrare nel cuore degli italiani, rendendolo uno degli attori più amati.

Finalmente questo Natale per la famiglia Banfi sarà ben diverso da quello dello scorso anno, trascorso nel dolore per la scomparsa dell’amata Lucia: l’arrivo di Matilde è una gioia per tutti e saprà certamente lenire le ferite per la perdita di quella bisnonna tanto amata.