Un medico in famiglia torna? Lino Banfi davanti alla villetta dei Martini

Lino Banfi ha riacceso la speranza nei fan di "Un medico in famiglia" tornando a casa Martini e proponendo una nuova stagione

Fonte: Getty Images Lino Banfi

Per i fan più affezionati di nonno Libero e Un medico in famiglia si è acceso un barlume di speranza per un possibile ritorno della serie.

A tornare a parlarne è proprio Lino Banfi, interprete del nonno più amato di Italia, che ha pubblicato un video in cui appare davanti all’abitazione che ha fatto da casa alla famiglia Martini.

Lino Banfi torna a casa Martini

Un video di pochi secondi che ha inevitabilmente acceso la curiosità e l’entusiasmo di intere generazioni di fan. Lino Banfi è tornato a Roma davanti alla casa che per anni è stata luogo di dinamiche e affetti dei Martini, la famiglia protagonista di Un medico in famiglia.

Una visita colma di malinconia e grande ironia che l’attore ha documentato sui social in uno spezzone che ha fatto fin da subito parlare di sé. “Sembra intatta, c’è nessuno? Figli, nipoti, Enrica, pronipoti? Mi è venuto un magone a venire qua. Stavo passeggiando per Cinecittà con mio figlio Walter e mi sono chiesto, vediamo quella che è stata la mia casa per anni, che è la mia casa” ha detto Banfi prima di addentrarsi dal cancello.

“A proposito, la domanda è: che ne pensate di fare un’altra serie? L’ultima, il ritorno di casa Martini, sarebbe bello salutarvi così” ha poi concluso l’attore gettando le basi di una proposta incredibilmente gradita ai suoi followers, che hanno immediatamente commentato con grande entusiasmo.

È possibile un ritorno di “Un medico in famiglia”?

Lanciata nel 1998, Un medico in famiglia è una selle serie anni 2000 più amate dal pubblico italiano. Un racconto che con la sua ironia e momenti emozionanti ha saputo tenere compagnia a grandi e piccini per 10 stagioni, chiudendosi poi nel 2016 senza però rispondere a numerosi interrogativi legati alle dinamiche della famiglia.

Sarà anche per questo che, ormai da anni, in tantissimi sperano che nonno Libero faccia ritorno nelle case degli italiani con i suoi famigliari, cresciuti e forse un po’ cambiati, ritrovando così quel calore che solo i Martini ci hanno saputo regalare.

Non è la prima volta che Lino Banfi parla della volontà di impegnarsi in una nuova stagione: forse più breve, ma comunque in grado di chiudere definitivamente questioni rimaste irrisolte nel 2016 e, come detto da lui stesso nel suo ultimo video, salutare i suoi fan.

Fonte: IPA

Una possibilità che pare non del tutto sfumata ma di cui non ci sono prove certe: quello che è innegabile è che, nell’ultimo periodo, la ripresa di serie che apparivano ormai dimenticate sta riscuotendo una certa curiosità negli spettatori e I Cesaroni ne sono la riprova.

C’è anche da considerare lo sguardo lungimirante delle piattaforme di streaming, che nell’ultimo periodo hanno scelto di mettere a catalogo alcune stagioni della serie riaccendendo l’affetto per i Martini: uno sguardo nostalgico al passato che pare essere terreno fertile per una possibile nuova stagione. E se anche nonno Libero è d’accordo, non resta che capire se i produttori decideranno di avverare il desiderio dei fan al suono di una parola è troppa e due sono poche.