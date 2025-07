Giulio Scarpati, il pregiudizio su Lino Banfi: “Mi sono sbagliato”

IPA Lino Banfi e Giulio Scarpati

Tornando indietro nel tempo, sono state diverse le fiction che hanno segnato l’infanzia di molti, ma non solo: visioni che univano più generazioni di fronte alla televisione, in attesa della nuova puntata. Come I Cesaroni, che ora si prepara per tornare con la nuova stagione, o ancora Un medico in famiglia, con Giulio Scarpati nei panni di Lele Martini, il figlio dell’amatissimo Nonno Libero, il nonno della televisione, che ha cresciuto tutti noi: interpretato da Lino Banfi, proprio Scarpati ha ammesso di aver avuto un iniziale “pregiudizio”, poi svanito del tutto.

Giulio Scarpati, il pregiudizio su Lino Banfi in Un medico in famiglia

Un medico in famiglia è stata tra le fiction più amate: un progetto che ha lanciato la carriera di diversi attori, divenuti poi famosissimi, quasi da non riuscire ad accompagnare i figli a scuola o fare la spesa senza essere fermati. Di certo Giulio Scarpati, l’attore che ha vestito i panni di Lele Martini, ha visto accrescere l’interesse e l’affetto nei confronti della fiction e degli attori. “Un successo inimmaginabile, difficile fare la spesa, andare a prendere mio figlio a scuola. Le mamme mi mettevano il numero di telefono in tasca”.

Oltre a questo aneddoto, svelato in un’intervista a La Repubblica, ha parlato del pregiudizio su Lino Banfi, ammettendo di essersi sbagliato. “Prima c’era un po’ di snobismo. Sono il primo ad autodenunciarmi. Quando mi dissero che in Un medico in famiglia ci sarebbe stato Lino Banfi rimasi perplesso. Venivo dal teatro e dal cinema d’autore. Lino era pop, ecco il pregiudizio scemo“. Ma le cose sono cambiate nel giro di poco tempo. “Recitando insieme, sembrava mio padre davvero, era tutto naturale, commovente. C’era verità e si è creato un rapporto bellissimo”.

La speranza di una nuova stagione di Un medico in famiglia

Sappiamo che I Cesaroni, fiction storica della televisione italiana, sta per tornare. E sarebbe bello rivedere anche Un medico in famiglia, cosa detta da Lino Banfi stesso, quando ha avuto la possibilità di ritornare sul set: una gioia che aveva condiviso con i suoi fan. “Mi piacerebbe rigirare 4 o 5 puntate, di nuovo tutti i Martini insieme per una bella festa”. Un desiderio che aveva confermato dopo il ritorno a Cinecittà. “Sono stato a Cinecittà, ho visto la ‘nostra’ casa intatta e un ulivo, che avevo piantato ai tempi, con un tronco ormai possente. Mi sono commosso”.

Più volte, in realtà, è tornato sul tema: da tempo sogna di dare un finale alla storia della famiglia Martini, fiction conclusa con la decima stagione. “Sembra intatta, c’è nessuno? Figli, pronipoti”, aveva detto, riferendosi alla casa. “Che ne pensate di fare un’altra serie? L’ultima magari, il ritorno di casa Martini”. Sarebbe un bel regalo ai fan, un modo per tornare indietro nel tempo a quasi dieci anni fa: la fiction è andata in onda dal 6 dicembre 1998, quando abbiamo visto la primissima puntata, fino al 24 novembre 2016, quando invece è andata in onda l’ultima puntata. Rimarrà solo un sogno per Nonno Libero e per i fan? Chissà. Potrebbero sempre ripensarci e organizzare almeno un’unica serata.