Giulio Scarpati, chi interpreta in Cuori 3

IPA Giulio Scarpati in Cuori 3

Tra emozioni e grandi attese è tornata la fiction Cuori, arrivata alla sua terza stagione. Ambientata del 1974, un anno simbolo di trasformazioni sociali e scientifiche, questa nuova edizione intreccia il progresso della medicina con le storie umane dei suoi protagonisti intrecciate tra amori, dubbi, tensioni e scelte difficili. A fare da sfondo alle vicende storiche e umane è ancora una volta l’Ospedale Molinette di Torino. Ad arricchire il già interessante cast della serie è Giulio Scarpati, volto conosciuto e amato come Lele Martini di Un medico in famiglia. L’attore interpreta Gregorie Fois, personaggio ricco di curiosità e interesse.

Chi interpreta Giulia Scarpati in Cuori 3

La terza stagione di Cuori 3 si arricchisce con un personaggio dal tono inedito. Si tratta proprio di Gregorio Fois, interpretato da Giulio Scarpati. Fois è un sensitivo carismatico e enigmatico, la cui visione del mondo, attenta all’intangibile e al misterioso, entra in contrasto con il rigore scientifico dei medici. L’incontro tra Delia (Pilar Fogliati), Alberto (Matteo Martari) e questo personaggio fuori dagli schemi non è casuale: nato da una festa prematrimoniale, Fois si ritrova ricoverato il giorno seguente e da lì inizia un confronto che scuote certezze, apre interrogativi e aggiunge alla narrazione uno strato di tensione metafisica e riflessiva.

Fois entra dunque nella narrazione in modo inaspettato: dopo un incontro informale con i protagonisti, viene ricoverato in ospedale, diventando parte attiva — e destabilizzante — delle loro vite. La sua presenza rompe l’equilibrio del reparto e introduce una dimensione nuova, meno misurabile e più emotiva.

All’interno di Cuori, Gregorio Fois incarna il conflitto tra scienza e mistero, tra ciò che può essere diagnosticato e ciò che sfugge alle regole della medicina. È un personaggio che costringe i medici — e il pubblico — a interrogarsi sui limiti della razionalità e sull’aspetto umano, emotivo e spirituale della cura. Con Fois, la serie amplia il suo sguardo: non solo progresso scientifico e grandi interventi, ma anche fragilità interiori, domande irrisolte e bisogno di senso. Un ruolo che aggiunge profondità alla terza stagione e offre a Giulio Scarpati un personaggio intenso, capace di lasciare traccia.

Cuori 3, trama e dove vederlo

Cuori 3, terza stagione della fortunata fiction di Rai 1, è disponibile da domenica 1 febbraio 2026, e va in onda in 6 puntate in prima serata. La promessa della regia di Riccardo Donna è quella di conservare la forza narrativa delle stagioni precedenti: un mix riuscito di tensione professionale, sentimento e storia sociale, con picchi di introspezione e nuove dinamiche che promettono di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino al finale.

Tornano Pilar Fogliati (Delia) e Matteo Martari (Alberto), colleghi nel reparto di cardiologia dell’Ospedale torinese, che nel 1974 “si sono sposati, ma – ha spiegato proprio l’attrice – proprio quando desiderano avere un figlio devono fronteggiare l’arrivo di una donna proveniente dal passato dell’uomo che ama. Lui non le racconta tutta la verità, e invece se lo avesse fatto forse avrebbe fatto meglio, poi lei, come sappiamo, è un ottimo medico ma anche un pò gelosa quando si parla di sentimenti”. In reparto la loro complicità inizia a mostrare qualche crepa a causa del nuovo primario Luciano La Rosa, “uomo di grande rigore ma di altrettanta rigidità, che introduce cambiamenti che vengono mal sopportati – spiega Sciarappa – e che affronta anche problematiche per via della situazione delicata di suo figlio che è malato, ma non aggiungo altro per non spoilerare troppo”.