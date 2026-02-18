Un finale che ha generato polemiche e la speranza di nuovi episodi: ecco la verità sulla quarta stagione della fiction

Pilar Fogliati e Matteo Martari pronti per Cuori 4: si farà?

Adrenalina, commozione, drammaticità e, di fatto, anche un po’ di delusione si sono fusi nel finale di Cuori 3. L’ultima puntata è andata in onda e ora in tantissimi sperano di poter ricevere la notizia di una quarta stagione. Ecco le parole della sceneggiatrice Simona Coppini sul futuro di questa storia.

Cuori 3 finale: cosa sapere

Numerose le domande lasciate senza risposta dal finale di Cuori 3. Che ne sarà del futuro dei protagonisti? Il momento di massima tensione si è consumato nei corridoi delle Molinette, dove Irma esplode un colpo di pistola. Il senso di vendetta contro Alberto ha avuto la meglio, ma fortunatamente sia lui che Delia sopravvivono all’attentato. Il loro legame, però, ne risulta profondamente segnato.

A causa di un’improvvisa crisi di rigetto post-trapianto, purtroppo, Luisa perde la vita. Ciò lascia Alberto in un lutto straziante. Parallelamente, Virginia riesce finalmente a fuggire da Helmut e dalle sue violenze. Ad accoglierla e offrirle un rifugio sicuro è Fausto.

La vera sorpresa riguarda però Delia, che scopre d’essere incinta. La serie poi si chiude con una sequenza idilliaca. Un salto temporale che mostra Alberto e Delia felici, insieme con un bambino di circa un anno. L’atmosfera onirica ha però diviso i fan: si è trattato di un lieto fine reale o di un sogno dell’uomo?

Cuori 4 si farà o no

La sceneggiatrice Simona Coppini ha risposto a un po’ di domande dei fan, tentando di fare chiarezza per quanto possibile. Va da sé, infatti, che la decisione finale spetti alla Rai e che determinate dinamiche interne alla rete non siano ancora note.

Intervistata da Fanpage, ha spiegato d’essere ben a conoscenza dei desideri del pubblico. Tutti vorrebbero una quarta stagione ma, di fatto, la terza è stata scritta come se fosse l’ultima. Ciò non vuol dire che una storia non possa essere trovata, anzi, ma ciò è stato fatto proprio perché mancava chiarezza da parte della Rai.

“Credo sia stato ormai smontato il grande set a Torino. La serie ha una sua chiusura, ma eventualmente si può riaprire. A titolo personale, se volessero fare Cuori 4 sarebbe una bella sorpresa. Questa fiction era nata per una singola stagione. È bello che si invochi la quarta, però dipende da talmente tante cose”.

Il futuro di Alberto e Delia

La sceneggiatrice ha chiaramente detto di non avere alcun problema nell’immaginare un nuovo capitolo per la relazione tra Alberto e Delia:

“Sono una coppia meravigliosa e una storia si trova sempre per questi due attori e questi personaggi, che ormai sono quasi reali. Sono due medici, si muovono in un ambiente in cui fioriscono milioni di storie. Secondo me le gambe per proseguire ci sono sempre”.

Non resta che attendere la Rai, dunque, ma c’è anche da comprendere se i due protagonisti, Pilar Fogliati e Matteo Martari, siano disponibili.

È stato lui a esprimersi in merito, parlando per entrambi: “Sappiate che se si facesse Cuori 4, io e Pilar ci saremmo ancora e di corsa”.