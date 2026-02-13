Sanremo 2026, da Laura Pausini a Pilar Fogliati tutte le donne che affiancheranno Carlo Conti

Tra grandi voci, star internazionali e volti amatissimi del cinema e della tv, ecco chi affiancherà Carlo Conti sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026

Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è già partito e, come ogni anno, non sono solo le canzoni in gara ad accendere la curiosità del pubblico. A catalizzare l’attenzione è soprattutto la squadra che affiancherà Carlo Conti all’Ariston. Una scelta che racconta molto della direzione che sta prendendo questa edizione, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026: più spettacolo, più personalità e soprattutto alcune presenze femminili capaci di lasciare il segno. Vediamo allora chi sono le donne che saliranno sul palco insieme al conduttore nei cinque giorni del Festival.

Tutte le donne di Carlo Conti a Sanremo 2026

Carlo Conti, dopo l’affaire Andrea Pucci, per Sanremo 2026 gioca la carta femminile con decisione e un pizzico di audacia, mescolando esperienza, freschezza e star power internazionale. Al centro della scena c’è lei, la Laura Pausini nazionale, che sarà una presenza fissa accanto al presentatore per tutte e cinque le serate. La sua intesa con Conti farà da filo conduttore, ma siamo sicuri che non mancheranno momenti musicali e l’effetto amarcord con un tuffo nel passato a quel lontano 1993 vinto dalla cantante romagnola.

Ma non sarà lei l’unica protagonista femminile di questa edizione. Salirà sul palco del Teatro Ariston anche Pilar Fogliati, amatissima attrice romana che è protagonista anche della terza stagione di Cuori in onda su Rai 1. Il suo percorso tra cinema e serie tv l’ha resa ormai un volto familiare del piccolo e grande schermo e, allo stesso tempo, sorprendente. All’Ariston potrebbe giocare con leggerezza, magari strappando qualche sorriso nella seconda serata del Festival che la vede come co-conduttrice.

Di tutt’altro registro è la presenza di Irina Shayk. La super top model internazionale porta quel tocco di glamour che non guasta mai e affiancherà Carlo Conti nella serata di giovedì 26 febbraio. L’anno scorso era toccato alla splendida Bianca Balti: la sua collega russa saprà eguagliarla per coraggio e bellezza?

Alicia Keys e il duetto in anteprima mondiale con Eros Ramazzotti

Tra i momenti più attesi di Sanremo 2026 c’è poi sicuramente l’esibizione di Alicia Keys, che condividerà il palco con Eros Ramazzotti presentando una nuova versione de L’aurora. Un incontro che unisce due mondi musicali diversi ma complementari, dal momento che Ramazzotti ha da sempre un grande successo all’estero. La cantante americana, invece, vincitrice di ben 17 Grammy Awards, con il suo stile iconico rappresenta quel respiro internazionale che il Festival cerca di consolidare.

Quello che manca da sapere, a oggi, è solo chi sarà la co-conduttrice e gli ospiti speciali della serata conclusiva, sulla quale il conduttore mantiene ancora il massimo riserbo.

PrimaFestival e DopoFestival al femminile

L’universo di Sanremo 2026 però non si esaurisce sul palco principale. Anche gli spazi di approfondimento vedranno infatti una forte presenza femminile, dal PrimaFestival condotto da Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey al DopoFestival con Aurora Leone dei The Jackal. Volti noti della radio e della televisione accompagneranno il pubblico nel dietro le quinte, raccontando retroscena, emozioni e inevitabili polemiche.

Sanremo 2026, cosa sappiamo finora del Festival

Se il cast femminile è ormai quasi completo, anche la macchina organizzativa di Sanremo 2026 è già ben avviata. Le date sono fissate: si andrà in onda dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, con cinque serate che promettono ritmo serrato e un parterre di 30 Big in gara pronti a sfidarsi a colpi di hit. Confermata la finale a cinque per decretare il vincitore che rappresenterà l’Italia all’Eurovision, mentre non mancheranno ospiti musicali, collegamenti esterni e momenti celebrativi dedicati alla storia della musica italiana – e ai tanti grandi protagonisti scomparsi di quest’anno.

Insomma, tra musica, star internazionali e un racconto sempre più attento ai social, Sanremo si prepara a diventare ancora una volta l’evento televisivo capace di fermare il Paese per cinque sere consecutive.