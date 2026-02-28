Sanremo 2026, svelato il fuorionda fra Eros e Carlo Conti dopo i problemi tecnici: “Che figura”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fra i momenti che ricorderemo di questo Festival di Sanremo 2026 c’è senza dubbio l’esibizione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys. I due cantanti si sono esibiti sul palco dell’Ariston in una versione emozionante de L’Aurora, ma l’inizio della performance è stata caratterizzata da qualche problema.

Il fuorionda di Eros e Carlo Conti a Sanremo 2026

Ma cosa è successo? Carlo Conti ha accolto sul palco di Sanremo 2026, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, annunciando una performance davvero straordinaria con la cantante impegnata per la prima volta a cantare in italiano. L’inizio però non è stato dei migliori, quando Alicia Keys si è seduta al pianoforte e la musica è partita, infatti, l’artista ha interrotto tutti.

“Stop, stop. Non riesco a sentire in cuffia”, ha spiegato, rivolgendosi a Ramazzotti, che ha tentato di alleggerire la tensione con una battuta: “Il bello della diretta”, ha detto. L’intervento di Carlo Conti è stato tempestivo. Il presentatore ha infatti anticipato un blocco pubblicitario per permettere ai tecnici di risolvere il problema.

La visione dei telespettatori si è fermata lì, ma durante la pausa pubblicitaria è successo qualcosa sul palco dell’Ariston. Nei fuorionda apparsi sui social infatti vediamo Eros Ramazzotti che prova a intrattenere il pubblico in sala, ironizzando riguardo quanto accaduto.

“Ma il pianoforte almeno c’è? – scherza – .Vorrei farvi vedere cosa c’è qui dietro, hanno speso miliardi e poi c’è un cavo…”. E quando si è avvicinato troppo agli strumenti tecnici Carlo Conti l’ha ammonito: “Non toccare niente”.

Poco dopo il conduttore di Sanremo 2026 ha aggiunto: “Che figura… mi sono scusato con Alicia eh. L’ho fatto di proposito per farti stare più sul palco”. Ramazzotti, da vero showman, ha continuato a intrattenere il pubblico, fra canzoncine e battute, prima di tornare a esibirsi.

L’emozionante duetto di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti

Il problema tecnico iniziale infatti è stato subito cancellato dal talento innegabile di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. La loro versione de L’Aurora è stata straordinaria e osannata sui social. In tanti hanno ricondiviso il video della performance, da Stefano De Martino (che ha però ignorato l’ex Belen Rodriguez, comparsa la sera stessa durante la canzone di Samurai Jay) ad Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, che sono particolarmente legate al brano.

Con l’audio finalmente ripristinato e l’incidente archiviato, Alicia Keys ha accompagnato Eros al pianoforte in modo ineccepibile, cimentandosi con la lingua italiana. Immancabile la standing ovation, seguita dalla performance della popstar di Empire State of Mind.

L’intervento di Eros a Sanremo 2026 è stato anche l’occasione per omaggiare, ancora una volta, Pippo Baudo. Protagonista indiscusso della televisione e volto legato a doppio filo con il Festival. Proprio la voce del grande conduttore ha introdotto l’ingresso all’Ariston del cantante romano che ha cantato Adesso tu, canzone con cui vinse la kermesse 40 anni fa.

“Signore e signori arriva dal mondo perché lui è un giramondo”, ha recitato la voce di Pippo Baudo. Poco dopo Carlo Conti ha ringraziato l’artista. “Sei riuscito a trovare una serata per noi – ha detto -. Grazie per essere riuscito a trovare uno spazio tra un volo e un altro”.