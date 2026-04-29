Pilar Fogliati parla per la prima volta del fidanzato Fabio Paratici: “La differenza d’età non mi interessa”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pilar Fogliati

Pilar Fogliati si racconta e parla per la prima volta del fidanzato Fabio Paratici. L’attrice e il dirigente sportivo sono legati da qualche tempo e stanno vivendo una bellissima storia d’amore. Un legame che non è stato esente da critiche per via della differenza d’età fra i due di circa vent’anni.

Pilar Fogliati e l’amore per Fabio Paratici: “Vent’anni di differenza? Chi se ne frega!”

Intervistata dal settimanale F, Pilar Fogliati ha voluto difendere la sua storia d’amore dalle critiche, affermando di aver trovato la felicità accanto a Fabio Paratici.

“Sono felice e siamo innamorati. Chi se ne frega”, ha svelato l’attrice, parlando della loro differenza d’età. 33 anni e una carriera in ascesa, Pilar si è innamorata dell’ex calciatore e dirigente sportivo che di anni ne ha 53.

“Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi piace molto – ha confessato, affermando che il primo incontro fra i due sarebbe avvenuto per caso -. L’ho conosciuto ad una banalissima cena di amici con amici per amici. Quelle che chiamo le ‘cene contaminate’ con persone di giri diversi. Che sono quelle che mi divertono, le trovo più stimolanti”.

In passato Pilar Fogliati è stata legata al manager Severiano Recchi, di sei anni più grande, e ancora prima ha vissuto una love story con l’attore Claudio Gioè, con cui c’era una grande differenza d’età.

Sul tema l’attrice ha spiegato: “Dico la verità: non me ne frega niente. È una cosa bella e vera – ha detto, citando i suoi ex fidanzati -. Quello prima, in realtà, aveva solo sei anni più di me. Quello prima ancora in effetti era parecchio più grande”.

Classe 1972, Fabio Paratici è un ex calciatore, diventato dirigente sportivo. Dal 2026 è diventato direttore sportivo della Fiorentina. Ha due figli, Lorenzo, nato nel 2008 ed Edoardo, arrivato nel 2012 frutto del legame con Roberta Aperlo.

“Non c’è una regola, semplicemente io mi innamoro della persona – ha concluso -. Ho iniziato a lavorare a vent’anni e ho avuto subito a che fare con persone di ogni età, non ci faccio caso. A me piacciono le persone integre. Fabio è simpatico, molto. Ridiamo veramente tanto”.

Il passato di Pilar Fogliati: “Ammessa ad Oxford”

Pochi lo sanno, ma prima di diventare un’attrice, Pilar Fogliati era stata ammessa a Oxford a Storia dell’Arte. “L’oblio che si prova dopo la maturità è devastante – ha raccontato -. Sei ancora troppo piccolo per capire quale sarà la tua strada. Io ero totalmente persa. Mamma mi stimolava nel bene e nel male, nel senso che mi proponeva una serie di possibilità mettendomi addosso anche una grande pressione. Ero stata ammessa a Oxford, di cui però non mi fregava una mazza”.

A quel punto Pilar Fogliati avrebbe deciso, senza dirlo a nessuno, di fare un provino per l’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Da quel momento la sua vita sarebbe cambiata per sempre.