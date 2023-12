Fonte: IPA L'attrice Pilar Fogliati

Pilar Fogliati si è messa a nudo nell’intervista concessa a Vanity Fair, a partire dalla sua famiglia, passando per la carriera e gettando lo sguardo al futuro con il suo compagno di vita, Severiano Recchi.

È senza dubbio una delle attrici più quotate del momento in Italia, esplosa sul web divenuta celebre tra televisione e cinema. Un modo di recitare molto onesto, il suo, per quanto possibile, che l’ha resa particolarmente apprezzata a differenti generazioni.

L’amore con Severiano Recchi

Pilar Fogliati non è quel tipo di VIP solita condividere tutto il possibile con stampa e pubblico. L’amore con Severiano Recchi l’ha però travolta e, in più di un’occasione, ha avuto modo di evidenziare quanto il suo cuore sia colmo.

Lui è lontano dal mondo dello spettacolo, e di molto. Si occupa infatti di energia pulita. La coppia è in una fase davvero splendida della loro relazione, avendo deciso di iniziare a convivere. Di recente ha spiegato d’averlo conosciuto alla vecchia maniera, a una cena.

Nessun uso dei social, bensì un Cupido in carne e ossa. Nello specifico si tratta del fratello di lui, che lo ha accompagnato durante questa magica serata: “Mi ha subito colpita per i suoi occhi buoni”.

Al tempo era single e non interessata a una relazione. È una donna che sta bene da sola, in piena serenità, ma l’amore l’ha travolta. Una totale sorpresa, ma soprattutto una boccata d’aria rispetto a quello che è il suo mondo lavorativo.

Non è infatti minimamente interessato al mondo dello spettacolo e non subisce il fascino del set. Al tempo stesso, però, è incuriosito dal suo lavoro, ha spiegato: “Abbiamo fatto tutto con calma e conviviamo da poco. Sono stata io a trasferirmi a casa sua. Ho portato da lui una vagonata di vestiti. – ha spiegato a Confidenze – Quando mi fa trovare i fiori sul set con un biglietto dolce, mi sciolgo”.

Pilar Fogliati mamma

Impossibile non guardare al futuro, quando si prova un amore del genere. Pilar Fogliati in versione mamma? Non è affatto da escludere, anche se non al momento. Si vede proprio come madre e vorrebbe avere dei figli.

Il 28 dicembre, però, compirà appena 31 anni e ha molti progetti in testa, che non comprendono una gravidanza. C’è tutta l’intenzione di creare una famiglia con il suo Severiano Recchi. A Vanity Fair si è così espressa: “Un giorno vorrei avere una famiglia e dei figli, ma da dirlo a farlo ce ne passa. È qualcosa che è nei miei piani”.

Ne ha parlato al termine della chiacchierata, evidenziando come la questione maternità sia di enorme importanza per lei. Immaginando il suo futuro, infatti, si vede circondata anche da più di due bambini: “Ma non ora”.

I fan ora attendono i suoi nuovi progetti, come una nuova stagione di Cuori, che ha di fatto confermato: “È molto probabile che la terza si faccia. La Rai ne sta discutendo in queste settimane”. A ciò si aggiungeranno magari nuove produzioni da regista e, chi sa, un passaggio dalla convivenza alla vita matrimoniale.