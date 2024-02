A Viva Rai2! “I vertici Rai prendono le distanze da Fiorello”

Fiorello sempre più scatenato nella puntata di Viva Rai2! del 14 febbraio, dove l’amore in tutte le sue sfumature la fa da padrone, mentre la solita ironia imperversa, anche sui (finti) comunicati dei vertici Rai.

San Valentino a Viva Rai2! Vertici Rai contro Fiorello

È dunque San Valentino anche a Viva Rai2!. Fiorello, Biggio, Casciari e tutto il cast del mattin show suonano la sveglia nelle case degli italiani anche oggi a suon di musica e buonumore, sull’onda lunga della settimana post-sanremese.

A proposito del Festival, lo showman apre la puntata di oggi con una notizia a dir poco particolare: un suo momento a Sanremo, infatti, corrisponde con quello in cui la piattaforma PornHub ha perso più utenti in Italia. “Ma ti rendi conto, guardavano me e non PornHub! Il problema è che adesso loro sono contro di me – ironizza -. Sono uscito di casa stamattina e c’era un piccolo nucleo di PornHub in protesta”.

Vertici Rai contro Fiorello (ma è finto)

Poco dopo ecco uno dei (finti) comunicati Rai a fermarlo, a seguito di quello sui bisticci ai vertici: “I vertici Rai prendono le distanze da Fiorello, responsabile di aver generato un calo di utenti su PornHub. La Rai si scusa con la piattaforma amica e ha già chiesto ai propri truccatori di adoperarsi affinché venga ridimensionato il naturale sex appeal del conduttore di Viva Rai2!“.

A proposito di politica, si parla della chiamata Schlein-Meloni: “Volevo ricordare, tra l’altro, che Meloni ha una linea privata per la Schlein. Si intitola You and PD, tariffa illimitata – ironizza Fiorello, che poi precisa -. E’ cosa buona e giusta, danno un bel segnale di pace. Non si deve litigare”.

Fonte: Ufficio stampa Viva ai2!

Si torna a discutere intanto anche di limiti di velocità nelle città italiane: dopo Bologna a 30 km/h, infatti, a Bari arriva il limite dei 10 km/h. E Fiorello rilancia: “Faccio un appello a Gualtieri. Battiamoli tutti, andiamo in retromarcia!”, scherza. “I 30 km/h sono un po’ pochini – ammette quindi -. Da quando hanno messo questa cosa provo ad andare ovunque a 30 km/h e si va molto piano. Pensate che c’era una signora con le buste della spesa a piedi che mi ha sorpassato…”.

Viva Rai2!, cresce la protesta su Instagram

Al solito una pioggia di complimenti arriva sulla pagina Instagram di Viva Rai2! che, nella puntata del 14 febbraio, diventa l’occasione per scambiarsi gli auguri di San Valentino. “Buon San Valentino a tutti ❤️”. “Viva l’amore ❤️”, “Viva Fiorello ❤️ Almenno lui sacome farci passare il buonumore Buon Sa Valentino Fiorello ❤️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️”.

C’è però anche chi si lamenta per le inquadrature. La protesta monta, infatti, la telecamera dovrebbe inquadrare di più i ballerini, come qualcuno suggerisce: “Due anni che ogni mattina vi guardo perché adoro la trasmissione però c’è una cosa che proprio non concepisco. Mi riferisco in particolare alla puntata di San Valentino (ma è ricorrente). Ma come si può continuare a fare primi piani di chi canta mentre quei fantastici ballerini fanno acrobazie che si vedono a pezzi”.