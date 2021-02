Elisabetta, il rituale notturno prima di andare a letto

editato in: da

Elisabetta II, 69 anni da Regina: il record della Sovrana

Prima di andare a letto Elisabetta II ha un rituale tutto suo: la Regina infatti beve un bicchiere di champagne. A svelarlo è stata la cugina, Margaret Rhodes, secondo cui ormai da anni la Sovrana si concederebbe questo drink prima di addormentarsi.

Un rituale molto particolare che si accompagna ad altre abitudini che The Queen non abbandona mai. Prima di pranzo, ad esempio, sorseggia sempre un gin e Dubonnet con tanto ghiaccio e una fetta di limone. Durante il paso invece preferisce vino e Martini secco. La Regina è sempre stata molto riservata riguardo la sua routine, ma fonti di Palazzo hanno spesso raccontato la sua giornata tipo.

Si inizia alle sette e trenta del mattino quando una governante sveglia la Sovrana, aprendo le tende della sua camera. Per prima cosa Sua Maestà accende la radio già sintonizzata su Today della Radio 4 della Bbc, poi sorseggia una tazza di the Eart Grey con un po’ di latte. Nel frattempo la governante predispone tutto per il bagno tenendo d’occhio la temperatura con un termometro di legno e assicurandosi che l’acqua raggiunga al massimo i 17 centimetri.

Il look giornaliero della Regina è curato dalla sua assistente personale. Ad aiutarla a vestirsi ci sono tre donne, mentre il parrucchiere prepara l’acconciatura. Alle 8.30 Sua Maestà è pronta per la colazione con il principe Filippo: toast, yogurt e spremuta di pompelmo. Mentre mangia sfoglia i quotidiani e chiacchiera con il marito. In seguito si occupa delle questioni ufficiali. Nel suo salotto legge le lettere e valuta i documenti ufficiali, tenendo anche le udienze private.

Nel corso della giornata partecipa a vari eventi e si occupa degli appuntamenti istituzionali. Prima di ogni uscita ufficiale, la nonna di Harry e William mangia una fetta di torta che viene preparata dal suo chef. Il pranzo è leggero, con carne o pesce accompagnato da verdure. Alle 17 la Sovrana interrompe tutto per dedicarsi al the che viene servito sempre nella Queen’s Suite con tortine alla frutta, panini e focaccine. Non mancano gli svaghi e gli incontri non ufficiali con Kate Middleton, Carlo e i piccoli Charlotte, Louis e George.

La Sovrana ama anche guardare la tv o fare cruciverba. Secondo l’etichetta nessuno può andare a dormire prima di lei. A mezzanotte circa Elisabetta II si ritira nelle sue stanze, beve un bicchiere di champagne e scrive una pagina del suo diario.