Chi è Cristina Navarro, l’ex moglie di Alessandro Cecchi Paone

Prima di scoprire – e dichiarare pubblicamente – la sua omosessualità, Alessandro Cecchi Paone ha avuto una lunga relazione con Cristina Navarro: i due sono stati sposati per 10 anni, e il loro matrimonio si è concluso quando il giornalista si è innamorato di un loro amico. Ma tra di loro è rimasta una splendida amicizia.

Cristina Espinosa Navarro, di origini spagnole, lavora come traduttrice e ormai da diversi anni è tornata a vivere nella sua terra natia, dopo aver trascorso il periodo del suo matrimonio con Alessandro Cecchi Paone in Italia. Sulla sua vita privata si sa davvero poco, perché è una donna molto riservata e amante della propria privacy. Lei e il famoso divulgatore scientifico si sono conosciuti nei primi anni ’90, grazie ad un incontro fortuito.

Cecchi Paone, all’epoca, si era trasferito in Spagna poco dopo la laurea in Scienze Politiche, ed è lì che si è perdutamente innamorato di Cristina. La loro unione è durata fino al 2003: “Abbiamo vissuto tra Roma e Madrid per 10 anni, tra convivenza e matrimonio” – ha rivelato il giornalista in una lunga intervista a Oggi è un altro giorno. In quell’occasione, ai microfoni di Serena Bortone è intervenuta direttamente la Navarro, in collegamento video da Saragozza.

Dopo la separazione, infatti, hanno mantenuto un rapporto bellissimo, di amicizia e di grande affetto. Certo, in un primo momento non è stato facile superare la dura realtà: Alessandro si è scoperto omosessuale innamorandosi di un suo amico, e per 6 mesi ha tenuto nascosti i suoi sentimenti, temendo di poter perdere la cosa più preziosa che aveva – il legame unico che aveva creato con Cristina. Ma alla fine ha deciso di fare coming out, spiegando a sua moglie quello che stava succedendo dentro di lui.

“Me l’ha detto di botto” – ha spiegato la Navarro a Oggi è un altro giorno – “Però non ci sono altri modi di dirlo. Io gliene sono molto grata, quando devi comunicare qualcosa è bene essere chiari e diretti”. Dopo la difficile rivelazione, entrambi hanno passato due anni molto duri, cercando di rimettere insieme i pezzi. “Non ci siamo mai ingannati, anche di fronte ad un fatto grosso e sconvolgente, quindi dopo un po’ si recupera” – ha aggiunto Cecchi Paone.

Oggi Cristina è felice con il suo nuovo fidanzato, un uomo di origini colombiane, e la solida amicizia che la lega ancora al suo ex marito non si è mai spenta. Entrambi hanno avuto modo, nel corso degli anni, di conoscere e imparare ad apprezzare i rispettivi partner – anche quando le cose non sono poi andate per il verso giusto – e ciò è l’ennesima prova del bellissimo rapporto che hanno saputo coltivare.