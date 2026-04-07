Un posto al sole, le anticipazioni dell’8 aprile 2026: Roberto non perdona Cristina

Roberto viene a sapere quello che è successo alla festa e prende provvedimenti contro Cristina: trama di "Un posto al sole" dell'8 aprile 2026

Ufficio stampa Rai Roberto e Filippo in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 8 aprile 2026: Roberto prende provvedimenti contro Cristina. Nunzio e Rossella sotto il nubifragio.

Nella puntata precedente del 7 aprile 2026

Nella puntata del 7 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La Pasquetta a Palazzo è in pieno svolgimento nonostante il meteo avverso: Jimmy e Bianca devono fare i conti con le conseguenze della loro incursione alla festa di Cristina e toccherà a Nunzio metterci una pezza. Tra Cristina e Leo le crepe si allargano; intanto i bulli imbucatisi a Palazzo si vendicano contro i “ricchi”, ma saranno i “poveri” Raffaele e Silvana a dover tirare le somme e a placare le ire funeste di Ferri.

Anticipazione della puntata dell’8 aprile 2026

Nunzio e Rossella devono fare i conti con le conseguenze del violento temporale. Roberto viene informato degli atti vandalici compiuti durante la festa di Cristina e impone alla ragazza un radicale cambiamento nella sua vita. Turbato da quanto accadutogli, Jimmy decide di migliorare la sua capacità di difendersi. A dispetto del suo atteggiamento sempre spavaldo, Bice rivela la propria fragilità anche nel rapporto con suo figlio Gerardo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 6 al 10 aprile.