Un posto al sole, le anticipazioni del 7 aprile 2026: il disastro dopo la festa

Ufficio stampa Rai Jimmy, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 7 aprile 2026.

Nella puntata precedente di lunedì 6 aprile

Lunedì 6 aprile abbiamo trovato i protagonisti de Un posto al sole alle prese con il giorno di Pasquetta: Rosa e Damiano devono resistere alle provocazioni di Grillo, trovando conforto nel calore familiare. Giulia e Luca trascorrono la giornata con Nunzio, Jimmy e Bianca, ma anche con Renato e Monica, la cui interazione potrebbe rivelarsi esplosiva. Le vere scintille scoccano però in cortile: alla festa organizzata da Cristina e dai suoi amici accade qualcosa di imbarazzante e pericoloso.

Anticipazione della puntata del 7 aprile 2026

La Pasquetta a Palazzo è in pieno svolgimento nonostante il meteo avverso: Jimmy e Bianca devono fare i conti con le conseguenze della loro incursione alla festa di Cristina e toccherà a Nunzio metterci una pezza. Tra Cristina e Leo le crepe si allargano; intanto i bulli imbucatisi a Palazzo si vendicano contro i “ricchi”, ma saranno i “poveri” Raffaele e Silvana a dover tirare le somme e a placare le ire funeste di Ferri.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 6 al 10 aprile.