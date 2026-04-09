Un posto al sole, le anticipazioni del 10 aprile 2026: Cristina sconvolta dalla verità

Ufficio stampa Rai Greta ed Eduardo in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026: Cristina sconvolta.

Nella puntata precedente del 9 aprile 2026

Giovedì 9 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Nonostante il tentativo di mediazione di Marina, il conflitto tra Ferri e Cristina si fa sempre più profondo e un’amara sorpresa attende la giovane Ferri. Raffaele arruola Eduardo e Angelo per riparare i danni subiti dal condominio dopo la festa in cortile, mentre Nunzio e Rossella, a causa dei problemi nel seminterrato, saranno costretti a trasferirsi temporaneamente da Silvia e Michele.

Anticipazione della puntata del 10 aprile 2026

Cristina scopre una verità sulla madre e scappa, facendo perdere le proprie tracce. Roberto, Marina e Greta proveranno ad affrontare l’emergenza, con il supporto di Filippo e Serena. Intanto, Raffaele affida a Eduardo e Angelo i lavori di ripristino dei lampioncini condominiali, ma si scontrerà con l’opposizione di Alberto. Sul fronte personale, Nunzio fatica sempre di più a essere ospitato, insieme a Rossella, a casa di Silvia e Michele.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 6 al 10 aprile.