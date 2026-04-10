Un posto al sole, le anticipazioni del 13 aprile 2026: Cristina esplode di rabbia

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 13 aprile.
Nella puntata precedente del 10 aprile 2026
Venerdì 10 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Cristina scopre una verità sulla madre e scappa, facendo perdere le proprie tracce. Roberto, Marina e Greta cercano di affrontare l’emergenza, con il supporto di Filippo e Serena. Intanto, Raffaele affida a Eduardo e Angelo i lavori di ripristino dei lampioncini condominiali, scontrandosi con l’opposizione di Alberto. Sul fronte personale, Nunzio fatica sempre di più a essere ospitato, insieme a Rossella, a casa di Silvia e Michele.
Anticipazione della puntata del 13 aprile 2026
Di fronte all’appello di Greta, che prova a spiegare a Cristina la crisi avuta con Eduardo e l’ingresso di un altro uomo nella sua vita, la ragazza esplode in uno sfogo di rabbia e dolore contro la madre. Sarà Ferri a ricondurre la figlia alla normalità, ma alle sue condizioni. Mortificato per non averlo liquidato nell’ultimo colpo messo a segno con la banda, Angelo compie un gesto che spiazza Eduardo. Dopo il sopralluogo del tecnico sui danni provocati dalla pioggia, Nunzio e Rossella sono in procinto di ricevere una brutta notizia.