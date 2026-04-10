Un posto al sole, le anticipazioni del 13 aprile 2026: Cristina esplode di rabbia

Greta confessa la crisi con Eduardo e la reazione di Cristina è violenta. Nunzio e Rossella ricevono una brutta notizia: trama di "Un posto al sole"

Ufficio stampa Rai Cristina ed Eduardo, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 13 aprile.

Nella puntata precedente del 10 aprile 2026

Venerdì 10 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Cristina scopre una verità sulla madre e scappa, facendo perdere le proprie tracce. Roberto, Marina e Greta cercano di affrontare l’emergenza, con il supporto di Filippo e Serena. Intanto, Raffaele affida a Eduardo e Angelo i lavori di ripristino dei lampioncini condominiali, scontrandosi con l’opposizione di Alberto. Sul fronte personale, Nunzio fatica sempre di più a essere ospitato, insieme a Rossella, a casa di Silvia e Michele.

Anticipazione della puntata del 13 aprile 2026

Di fronte all’appello di Greta, che prova a spiegare a Cristina la crisi avuta con Eduardo e l’ingresso di un altro uomo nella sua vita, la ragazza esplode in uno sfogo di rabbia e dolore contro la madre. Sarà Ferri a ricondurre la figlia alla normalità, ma alle sue condizioni. Mortificato per non averlo liquidato nell’ultimo colpo messo a segno con la banda, Angelo compie un gesto che spiazza Eduardo. Dopo il sopralluogo del tecnico sui danni provocati dalla pioggia, Nunzio e Rossella sono in procinto di ricevere una brutta notizia.