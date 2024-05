Fonte: Getty Images Enrico Mentana

Negli ultimi giorni uno scontro ha scosso gli equilibri di La7. Due pezzi da novanta dell’informazione della rete televisiva come Enrico Mentana e Lilli Gruber, infatti, si sono scambiati delle frecciatine a distanza, costringendo la stessa direzione della rete televisiva a intervenire nella faccenda. Nella giornata dell’8 maggio 2024, infatti, La7 ha diramato un comunicato stampa sulla diatriba che ha coinvolto i due giornalisti, ma la polemica non sembra essersi placata.

Enrico Mentana, infatti, sarà protagonista della puntata odierna di Striscia la Notizia. Il famoso tg satirico di Canale 5 proverà a recapitargli un particolarissimo Tapiro d’Oro ma il giornalista deciderà di rifiutare l’ironico trofeo. Nello spiegare le motivazioni del suo gesto a Valerio Staffelli, Enrico Mentana farà anche una rivelazione sul suo possibile futuro televisivo.

Enrico Mentana, la reazione al Tapiro d’Oro incontinente

Enrico Mentana e Lilli Gruber sono al centro di una diatriba da giorni. Gli attriti tra i due sono cominciati lo scorso lunedì 6 maggio 2024 quando l’edizione serale del tg di La7 ha avuto una durata di 16 minuti più lunga del tempo previsto in palinsesto. Uno sforamento orario che non è stato per nulla apprezzato dalla collega Lilli Gruber, costretta a far partire in ritardo la sua trasmissione Otto e mezzo. La giornalista ha commentato quanto accaduto con una frecciata al collega: “Buonasera e benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza. L’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo”.

Enrico Mentana si è sentito offeso dalle parole di Lilli Gruber e ha voluto ribattere sia con un post social, che con un intervento ad hoc nella successiva puntata del suo telegiornale. Visto il disappunto del giornalista, Striscia la Notizia ha deciso di recapitargli un Tapiro d’Oro personalizzato per l’occasione. Infatti, dal momento che Lilli Gruber ha parlato di incontinenza nei confronti di Enrico Mentana, il trofeo del tg satirico era munito di pannolone.

Fonte: Ufficio Stampa di Striscia la notizia

La speciale consegna, però, non è stata apprezzata dal giornalista che ha deciso di non accettare il Tapiro d’Oro, come i telespettatori potranno vedere nella puntata dell’8 maggio 2024 del tg satirico: “Non me lo merito, c’è un optional di troppo che sarebbe più adatto ad altri. Sarebbe difficile fare maratone tv di venti ore se fossi incontinente”.

Enrico Mentana, il possibile ritorno a Mediaset

Dopo le parole di Lilli Gruber sul suo conto, Enrico Mentana ha richiesto l’intervento di La7 senza mezze misure: “Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi”.

La rete televisiva ha deciso di diramare un comunicato stampa a riguardo, giudicato dal giornalista un po’ stringato: “Era stringato, come sono stringato io. E va bene così: stringato è il contrario di incontinente”. Durante la consegna del Tapiro d’Oro, Valerio Staffelli ha chiesto a Enrico Mentana se fosse intenzionato a passare da La7 al Nove. Il giornalista ha smentito la notizia, aprendo la possibilità di un ritorno a Mediaset: “Forse il salto lo faccio di due canali più in basso e sono ca**i vostri”.