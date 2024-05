Striscia, ironia su Francesca Fagnani per il Caso Gioielli: “Roba da Belve”

Fonte: Getty Images Francesca Fagnani, ancora polemica con Striscia

Ancora una stangata da parte di Striscia la Notizia per Francesca Fagnani, che ormai da settimane sta facendo i conti con la consueta polemica ironica propria del tg satirico di Canale 5 per la questione dei gioielli indossati durante Belve e il Festival di Sanremo. Ora, il programma di Antonio Ricci ha mandato in onda un’autointervista montata in cui la giornalista risponde ad alcune domande in merito alla questione.

Striscia ironizza su Francesca Fagnani per il Caso gioielli

Striscia la Notizia pare non voler sorvolare sul caso gioielli di Francesca Fagnani. Il tg satirico di Antonio Ricci, qualche settimana fa, aveva accusato la giornalista di aver violato le norme deontologiche indossando accessori riconducibili ad un noto brand di gioielli. Un’accusa smentita a gran voce dalla giornalista, che ha spiegato di indossare gioielli che riceve gratuitamente e poi restituisce. Nessun accordo con i brand quindi. Striscia però continua a pensarla diversamente, e nell’ultima puntata del programma ha mandato in onda un servizio in cui, con un’ironia molto piccata, la Fagnani si autointervista rispondendo ad alcune domande sulla questione.

“Ci ha messo tanto per scegliere gli orecchini per venire qui?”, “Per lei il faro-guida sono sempre stati i soldi?” e, ancora, una domanda legata al suo compagno Enrico Mentana scia di un’ulteriore ironia sul caso “incontinenza” che da poco si è aperto a seguito dello screzio tra il giornalista e Lilli Gruber.

Un servizio tanto ironico quanto polemico, che il Jerry Scotti ha commentato con un’ulteriore frecciatina: “La belva Francesca ha detto tante cose, però tra le tante cose manca che ci dica ancora i nomi delle giornaliste o dei giornalisti Rai o Mediaset che secondo lei hanno un contratto con uno sponsor. Noi restiamo sempre in attesa della belva, anzi, della merla col collare.”

Le parole di Antonio Ricci su Francesca Fagnani

Le parole di Jerry Scotti nel nominare Francesca Fagnani una “merla”, non sono state utilizzate a caso. Un appellativo nato proprio da Antonio Ricci, padre del tg satirico, che in un’intervista a Chi ha voluto dire la sua sulla questione: “A me la Fagnani sta simpatica e la trovo molto brava. Ritengo da sempre che la tv non sia una finestra sul mondo, ma sul mercato, e voglio dimostrarlo. La Fagnani indossa i gioielli senza citare il brand, perché non può, allora il brand, sui suoi canali, la ringrazia per averli indossati e lei mette ‘mi piace’. Ma non lo dico io, lo dice l’Ordine dei giornalisti: i giornalisti non possono fare pubblicità. Ci raccontano un sacco di favole, conosco questo mondo e c’è sempre qualcuno che trae vantaggio. Può essere anche che uno crei vantaggio ad altri senza saperlo, ma allora non sei una belva, sei una merla con il collare…”.

Belva o merla che sia, Francesca Fagnani ha dichiarato chiaramente di non violare alcuna regola e di non aver alcun contratto di sponsorizzazione. La storia però, rimane comunque aperta. La giornalista, tra le sue dichiarazioni, ha infatti detto che “tantissimi giornalisti professionisti sono contrattualizzati con i brand”. Una dichiarazione che non è piaciuta a D’Ubaldo: “Se lei sa che esistono situazioni di questo genere forse è bene che ce le segnali. Purtroppo molti giornalisti, anche importanti, non conoscono le Carte dei doveri”.