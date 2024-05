Eurovision 2024, la scaletta della seconda serata: quando canta Angelina Mango

Giovedì 9 maggio va in onda la seconda semifinale dell'Eurovision 2024: la scaletta dei cantanti in gara in ordine d'uscita

Fonte: IPA La scaletta della seconda serata dell'Eurovision 2024

La seconda semifinale dell’Eurovision 2024 va in onda giovedì 9 maggio in prima serata su Rai 1. La diretta da Malmö, la città che ospita la competizione, è attesissima: tra i 15 cantanti in gara ci sarà Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024 e sostenuta da tantissimi fan, ma anche Eden Golan, contestata cantante di Israele.

A commentare la serata Mara Maionchi in diretta da Roma e Gabriele Corsi collegato dalla Malmö Arena. Novità assoluta di quest’anno è che si esibiranno i sei paesi qualificati di diritto alla finale – Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e il Paese ospitante, la Svezia – anche durante le semifinali. Le sei nazioni avranno così l’opportunità di presentare le loro canzoni per intero in anteprima al pubblico e ai telespettatori e non con un semplice estratto, come succedeva in passato durante la settimana del festival.

Eurovision 2024, la scaletta di giovedì 9 maggio

La semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 di giovedì 9 maggio comincerà con un breve riepilogo dei finalisti della prima semifinale. Sarà presentata da Petra Mede e Malin Akerman. In scaletta, oltre alle esibizioni dei cantanti in gara, anche diversi ospiti. Ci saranno gli Herreys, il duo svedese che trionfò nel 1984. I due detengono ancora oggi il record di vincitori più giovani, coi loro 17 e 19 anni. Atteso anche il rapper finlandese Käärijä, secondo classificato nel 2023 con Cha Cha Cha, la greca Helena Paparizou, il turco Sertab Erener e la svedese Charlotte Perrelli. Papirozou, col duo Antique, rappresentò la Grecia all’Eurovision 2001 arivando terza con (I Would) Die for you. Erener vinse l’Eurovision 2003 con Everyway That I Can, mentre Perrelli trionfò nel 1999 con Take Me to Your Heaven.

Ecco i cantanti in ordine di uscita nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024:

A che ora canta Angelina Mango

Ma a che ora canta la rappresentante dell’Italia, Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024? Secondo la scaletta l’artista sarà la tredicesima in ordine d’uscita. Dunque è attesa tra le 22.30 e le 22.45. Alla finalissima di sabato accederanno, oltre alla Svezia e ai Big 5, altri 10 cantanti che si uniranno così ai 10 finalisti della prima serata. Questa sera potrà votare anche l’Italia, ma non potrà farlo per se stessa né per gli altri Paesi che accedono alla finale di diritto.