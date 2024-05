Fonte: IPA Aiko, rappresentante della Cechia all'Eurovision 2024

All’Eurovision 2024 ci sarà anche la Cechia, rappresentata dalla cantautrice indie Aiko che, con il suo stile grunge e un look sfavillante, gareggia con un brano d’amore, ma amor proprio, dal titolo Pedestal, piedistallo. Scopriamo qualcosa di più su questa giovane artista europea.

Aiko, dalla Cechia all’Eurovision 2024

Figlia della Generazione Z, Aiko, il cui vero nome è Alёna Širmanova-Kostebelova, è nata a Mosca, in Russia, nel 1999. Da bambina si trasferisce nella città di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, con la famiglia, per poi stabilirsi nel Regno Unito, nella città di Brighton. Si tratta dunque di un’artista poliglotta, che parla fluentemente il ceco, l’inglese, il russo e anche il tedesco.

Fonte: IPA

A portarla alla ribalta è il talent televisivo Česko Slovenská SuperStar, cui partecipa nel 2015. È qui che nasce il nome d’arte Aiko, ispirato all’omonima cantante giapponese, cultura da cui la cantante è profondamente affascinata e cui si ispira nel look e nella musica. Il primo album arriva nel 2018 e porta il suo nome. Nel 2020 è la volta del disco Expiration Date, da cui viene estratto Hunt: il brano che la porta alla ribalta nel mondo della musica.

Mostro del palcoscenico, negli ultimi anni Aiko ha preso parte ad alcuni dei più importanti festival musicali internazionali, dal Rock for People all’ESNS, fino al Metronome Prague, Great Escape e Grape Festival. Ha aperto i concerti di grandi artisti come Alice Merton e Tamino e le sue canzoni hanno fatto da colonna sonora a serie e programmi tv di successo come Teen Mom e Love Island.

Il 13 ottobre 2023 ha fatto il debutto il suo terzo album, Fortune’s Child. Da questo è strato estratto il singolo Pedestal, selezionato come uno dei sette brani in gara all’Eurovision Song CZ, il processo di selezione per eleggere il rappresentante ceco all’Eurovision. Gara che, naturalmente, Aiko ha vinto, guadagnandosi un volo diretto per il grande palco di Malmo.

Qualche curiosità su Aiko

Di norma molto riservata (sui social posta solo contenuti relativi alla sua musica) Aiko si è aperta con la testata Wiwibloggs, cui ha raccontato qualcosa in più di sé e delle sue passioni. Tra le quali spicca la pole-dance, disciplina di cui Alena è grande appassionata e che pratica ormai da ben cinque anni. E i risultati si vedono nelle sue esibizioni danzerecce sul palco.

L’altra grande passione di Aiko sono i cani, possiede due cuccioli di bulldog francese: Charles e Gracie, nomi reali, ispirati a principi e principesse. Vegetariana da 11 anni, la cantautrice è una forchetta pignola, non mangia nulla di neppure lievemente piccante e per bere il caffè ha bisogno di almeno cinque zollette di zucchero. Il suo sogno? Quello di acquistare una vecchia chiesa sconsacrata e trasformarla in casa propria.