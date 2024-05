Fonte: IPA Eurovision 2024, cosa è successo alla prima semifinale

Una serata piena di spettacolo e grandi colpi di scena quella che ha aperto ufficialmente l’Eurovision Song Contest 2024. Tra musica, fiamme, sacro e profano, la Malmö Arena ha ospitato le performance dei primi 15 cantanti che partecipano all’evento decretando i primi dieci finalisti. Un’ora e mezza di show che, seppur molto lontano dai ritmi a cui siamo abituati guardando il Festival di Sanremo, ci ha tenuti incollati al televisore grazie anche al commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Ecco cosa è successo.

L’Irlanda lascia senza fiato con una performance satanica

Tra le prime esibizioni avvenute sul palco che, in generale, non hanno lasciato nulla di grosso di cui parlare, Bamby Tough, rappresentante dell’Irlanda, è stata in grado di dare uno scossone alla serata. La cantante è infatti arrivata sul palco con un outfit cupo, inquietante, e ha cantato la sua canzone mettendo in atto una sorta di esorcismo. Tra urla e cambi d’abito, l’Irlanda ha decisamente regalato agli spettatori qualcosa da ricordare: qualche minuto di stelle, candele e un’atmosfera decisamente lugubre.

Fonte: IPA

Finlandia semi nuda sul palco

La Finlandia ha letteralmente deciso di mettersi a nudo e dare tutto se stesso nella performance per accedere ai finalisti di questo Eurovision. Windows95Man è uscito da un grosso uovo senza pantaloni, e fino all’ultimo tutti si sono chiesti se fosse davvero nudo dalla cintura in giù, distraendoci un po’ da una performance veramente spettacolare. Un dubbio poi dissolto da un micro perizoma che comunque ci ha regalato un’immagine nitida del suo lato b, poi coperto dai suoi iconici shorts calati sul palco. Sicuramente un’esibizione difficile da dimenticare.

Fonte: IPA

Croazia tra i favoriti

Momento di grande divertimento anche quello occupato dalla performance della Croazia. Baby Lasagna, uno degli artisti che potrebbe davvero essere grande favorito di questa edizione, è riuscito a far scatenare tutti con la sua Rim tim tagi dim, canzone che racconta di un giovane ragazzo croato che lascia la campagna per cercare fortuna fuori dal suo Paese. Un’esibizione molto ritmata, e anche una delle poche che non ha annoiato dall’inizio alla fine: un posto sicuro alla finale, come preannunciato anche da Mara Maionchi, che fin da subito ha apprezzato l’esibizione.

Johnny Logan e Benjamin Ingrosso ospiti della serata

Tra gli ospiti che sono saliti sul palco della Malmö Arena provando a spezzare il ritmo serratissimo delle esibizioni, gli organizzatori hanno deciso di invitare l’irlandese Johnny Logan, il primo artista ad aver vinto l’Eurovision Song Contest per due volte: la prima nel 1980 con What’s Another Year e nel 1987 con Hold Me Now. Il cantante ha voluto omaggiare Loreen, il cantante svedese che ha portato all’Eurovision la canzone Euphoria nel 2012 e che ha eguagliato il suo record di vittorie nella competizione.

Grande esibizione anche quella di Benjamin Ingrosso, che si è classificato settimo all’Eurovision del 2018. Nato a Stoccolma da papà italiano, il cantante è anche cugino di Diodato.

Fonte: IPA

I paesi passati in finale

Alla fine della serata sono poi stati annunciati i 10 paesi che accederanno alla finale di sabato 11 maggio. Oltre a Svezia e Germania, finalisti di diritto nonostante Mara Maionchi se lo sia dimenticato per un attimo, le nazioni vincitrici di questa semifinale sono Serbia, Portogallo, Slovenia, Lituania, Ucraina, Finlandia, Cipro, Irlanda, Lussemburgo e Croazia. Non resta che aspettare giovedì 9 maggio per scoprire l’ultima parte di finalisti.