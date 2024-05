Anticipazioni Eurovision 2024, stasera 7 maggio la prima semifinale: cosa succederà

Tutto pronto per l'Eurovision Song Contest 2024, con la prima semifinale in onda su Rai 2

Fonte: Getty Images Eurovision 2024, il look di Angelina Mango e degli altri artisti sul turquoise carpet

È tutto pronto per la settantottesima edizione dell’Eurovision Song Contest, che ogni anno tiene incollati allo schermo migliaia di spettatori da tutto il mondo. La competizione canora partirà con il primo appuntamento il 7 maggio, con la prima semifinale con il commento di Mara Maionchi, in diretta da Roma, e Gabriele Corsi dalla Malmö Arena, in onda alle 21.00 su Rai 2.

Anticipazioni Eurovision 2024, cosa accadrà durante la prima semifinale

La Malmö Arena ospiterà la sfida dell’Eurovision Song Contest 2024, che proprio stasera entra nel vivo con la prima semifinale. Dal 7 all’11 maggio si esibiranno infatti i 37 paesi in gara: arriveranno in finale solo in 20, a cui si aggiungono i sei paesi qualificati di diritto. Si tratta dei “Big 5”, ovvero Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Italia, e Svezia, paese vincitore dell’ultima edizione e che ospita la gara.

E c’è una novità in questa edizione: per la prima volta nella storia dell’Eurovision anche i paesi già qualificati per la finale potranno esibirsi durante le semifinali. A rappresentare l’Italia è Angelina Mango, che si esibirà prima giovedì 9 maggio, durante la seconda semifinale, con il brano La noia, con il quale ha conquistato il primo posto al Festival di Sanremo; e ovviamente durante la finale dell’11 maggio.

Durante la prima serata dell’Eurovision 2024, saranno 15 le nazioni a gareggiare. L’esibizione di ogni artista sarà preceduta da una postcard che, dopo aver mostrato in sequenza due storici successi del paese che rappresenta all’Eurovision, permetterà loro di presentarsi come se facessero un post su un social network.

Ad aprire la competizione saranno le esibizioni di alcuni ospiti che hanno fatto la storia dell’Eurovision: Eleni Foureira, seconda per Cipro nel 2018 con Fuego, lo svedese Eric Saade, terzo a Düsseldorf nel 2011, classificandosi dietro il nostro Raphael Gualazzi, e la spagnola Chanel, bronzo al PalaOlimpico di Torino nel 2022.

Tra le performance degli artisti in gara non mancheranno le sorprese: ospite l’irlandese Johnny Logan, detto anche “Mr Eurovision” – il primo artista ad aver vinto l’Eurovision Song Contest due volte, nel 1980 con What’s Another Year e nel 1987 con Hold Me Now – che omaggerà la Svezia cantando Euphoria, la canzone di Loreen che trionfò all’Eurovision nel 2012.

L’ultimo ospite della prima serata sarà il cantante svedese di origini italiane Benjamin Ingrosso, che si classificò settimo nell’edizione del 2018 con Dance you off e che torna sul palco dell’Eurovision dopo il grande successo del suo ultimo brano Kite.

Dove vedere la prima semifinale dell’Eurovision

Le due semifinali, del 7 e 9 maggio, andranno in onda in prima serata su Rai 2. Si potranno seguire le serate anche in contemporanea su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio 2, radio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2024, che trasmetterà in diretta radio e video sul canale 202 del digitale terrestre e TivùSat. Ai microfoni Diletta Parlangeli e Matteo Osso, che daranno spazio alla grande musica internazionale, a curiosità, retroscena e al racconto degli artisti provenienti da 37 Paesi.

C’è anche la possibilità di vedere tutto in streaming senza commento sul sito ufficiale eurovision.tv, senza dimenticare i contenuti esclusivi, approfondimenti e backstage su TikTok, per il terzo anno consecutivo l’Official Enertainment Partner di Eurivision.