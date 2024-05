Eurovision 2024, le anticipazioni della seconda semifinale: Angelina Mango sul palco

Fonte: Getty Images Angelina Mango

Angelina Mango è pronta a lasciare il segno all’Eurovision Song Contest 2024. La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 salirà sul palco nel corso della seconda semifinale di giovedì 9 maggio e in onda su Rai2. Per la prima volta rispetto al passato i Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito), ovvero i maggiori contribuenti alla realizzazione dell’evento, non hanno solo accesso diretto alla finale ma anche la possibilità di esibirsi in una delle due semifinali.

Anticipazioni Eurovision 2024, cosa accadrà durante la seconda semifinale

Dopo la serata di apertura (che ha garantito un posto in finale a Serbia, Portogallo, Slovenia, Lituania, Ucraina, Finlandia, Cipro, Irlanda, Lussemburgo e alla favoritissima Croazia), la 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest prosegue giovedì 9 maggio 2024 con la seconda semifinale. Saliranno sul palco 16 cantanti, più precisamente i rappresentanti di: Malta, Albania, Grecia, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Danimarca, Armenia, Lettonia, San Marino, Georgia, Belgio, Estonia, Israele, Norvegia, Paesi Bassi.

Fonte: IPA

Solo dieci di queste nazioni riusciranno ad accedere alla finale dell’Eurovision, prevista per sabato 11 maggio. Nel corso della serata si esibiranno tre dei Big Five: la già citata Angelina Mango ma anche Slimane della Francia e Nebulossa della Spagna. Come da scaletta, l’uscita di Angelina, che canterà La noia, è prevista per le ore 22.45.

Durante la serata un’esibizione dei conduttori Petra Mede e Malin Åkerman, che canteranno una versione divertente e scanzonata di Tattoo (la canzone vincitrice dello scorso anno) e un omaggio a Jahn Teigen, scomparso nel 2020: la sua canzone di debutto al Festival, Mil Etter Mil, è stata la prima a ottenere zero punti.

Fonte: IPA

Diversi gli ospiti della seconda semifinale dell’Eurovision 2024. Ci saranno gli Herreys, il duo svedese che nel 1984 trionfò all’Eurofestival (in passato la competizione si chiamava così) e che continuano a detenere il record di vincitori più giovani, coi loro 17 e 19 anni. Attesi poi: il rapper finlandese Käärijä, secondo classificato nel 2023 con Cha Cha Cha, la greca Helena Paparizou, il turco Sertab Erener e la svedese Charlotte Perrelli. Papirozou, col duo Antique, ha rappresentato la Grecia all’Eurovision 2001 arrivando terza con (I Would) Die for you. Erener ha vinto l’Eurovision 2003 con Everyway That I Can, mentre Perrelli ha trionfato nel 1999 con Take Me to Your Heaven.

Intanto Cristiano Malgioglio ha annunciato che è pronto a spogliarsi se Angelina Mango vincerà l’Eurovision 2024: “Ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria, faccio il tifo per lei. Se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin, ma invece di rimanere in mutande sarò coperto solo da un fascio di tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram”, ha detto il noto paroliere.

“Angelina si farà notare perché si presenta con una canzone particolare, diversa da tutte le altre e questa è già una grande fortuna. Sta nascendo una pop star e sono felicissimo di questo”, ha aggiunto Malgioglio, che un anno fa aveva subito notato la figlia di Mango ad Amici di Maria De Filippi.

Dove vedere la seconda semifinale dell’Eurovision 2024

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 va in onda su Rai2 alle ore 21:00 (l’anteprima con Gabriele Corsi parte invece dalle 20:15). L’intero evento è disponibile anche gratuitamente in streaming sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale.

In radio è possibile seguire l’evento su Rai Radio 2, radio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2024, che trasmetterà in diretta radio e video sul canale 202 del digitale terrestre e TivùSat. Ai microfoni Diletta Parlangeli e Matteo Osso, che daranno spazio alla grande musica internazionale, a curiosità, retroscena e al racconto della manifestazione.