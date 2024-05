Nebulossa all’Eurovision 2024, chi è il gruppo della Spagna

Fonte: Getty Images Nebulossa

Quest’anno all’Eurovision Song Contest 2024 la Spagna, tra le Big 5 della competizione, verrà rappresentata dai Nebulossa, duo musicale che porterà sul palco Svedese il brano Zorra. Una canzone che, fin da quando è stata selezionata, ha destato alcune polemiche. Scopriamo chi sono i Nebulossa.

Chi sono i Nebulossa

I Nebulossa sono un duo spagnolo che si è formato nel 2018 e composto dalla cantante María “Mery” Bas e dal tastierista Mark Dasousa. I due, conosciutisi in ascensore, iniziano una relazione amorosa e lavorativa. Il loro nome è ispirato alle nebulose, e nasce dopo una visita all’osservatorio astronomico di Rialp. La s in più, invece, è un omaggio al dialetto della città di Valencia.

Dopo aver deciso di intraprendere la strada musicale, pubblicano il loro primo EP, Ufo, nel 2019, e il loro primo album nel 2021. Da sempre, entrambi coltivano il sogno di portare la loro musica sul palco dell’Eurovision. Ci hanno provato la prima volta nel 2022, quando insieme alla batterista Ophelia Alibrando hanno provato il casting di Una voce per San Marino 2023, senza però arrivare alle semifinali.

Una battuta d’arresto che però non li ha fermati: è così che, a novembre 2023, vengono confermati come uno dei sedici partecipanti al Benidorm Fest 2024, evento che ha come obiettivo l’individuazione del rappresentante della Spagna all’Eurovision Song Contest. Un contest che hanno vinto con Zorra, inedito con cui parteciperanno alla prossima edizione degli Eurovision in Svezia.

Nebulossa, cosa cantano all’Eurovision Song Contest 2024

I Nebulossa porteranno alta la bandiera spagnola all’Eurovision Song Contest 2024 con il brano Zorra, una canzone che fin dall’inizio della sua pubblicazione ha dovuto combattere con alcune polemiche legate al titolo e al testo.

Zorra, infatti, è una parola che in spagnolo indica la femmina della volpe, ma che in gergo viene usata in modo dispregiativo come sinonimo di prostituta. Una questione che, ovviamente, ha visto opinioni contrastanti: se per molti la canzone è una critica ironica, altri l’hanno invece considerata una scelta offensiva. Per questo motivo, l’organizzazione dell’Eurovision ha dovuto ragionare sulla scelta di ammetterla o meno alla gara.

Da parte dei Nebulossa, però, che sono intervenuti sulla questione in un’intervista con la tv pubblica spagnola RTVE, “zorra” è: “un modo di trasformare quella parola in qualcosa di bello.” Raccontando di essere stata, purtroppo, chiamata in quel modo molte volte. Il duo ha poi aggiunto che le loro canzoni: “Hanno un filo conduttore: parlano di relazioni tossiche, dei maltrattamenti contro le donne. Quando ti senti umiliata, maltrattata, emarginata, non è giusto che ti urlino contro ‘zorra’”.

La canzone quindi ha un obiettivo tutt’altro che offensivo. Vuole invece lanciare un messaggio femminista e, più in generale, di amore per se stessi e di aiuto a chi si sente diverso e sbagliato. Polemica o meno, certo è che i Nebulossa sono passati da essere un duo molto conosciuto a qualcosa di interessante da vedere e ascoltare. Non resta quindi che vedere se la loro Zorra entrerà nella storia competendo con i semifinalisti e le altre Big 5, che sono Francia, Germania, Italia, rappresentata da Angelina Mango, e Regno Unito.