Antigoni all’Eurovision 2026, chi è la cantante di Cipro

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Getty Images Antigoni è la cantante che rappresenta Cipro all'Eurovision Song Contest 2026

All’Eurovision Song Contest 2026 Cipro punta su Antigoni. Nata a Londra da una famiglia greco-cipriota, l’artista porta sul palco di Vienna il singolo Jalla, un brano esplosivo che mescola pop contemporaneo e sonorità mediterranee.

Chi è Antigoni

Antigoni Buxton, conosciuta semplicemente come Antigoni, è nata il 9 marzo 1996 a Londra dal padre Paul, personal trainer, e Tonia, presentatrice televisiva e ristoratrice di origini greco-cipriote.

Cresciuta nella capitale britannica ma con radici profonde nell’isola di Cipro, ha sempre portato con sé questa doppia identità che si riflette nella sua musica.

La passione per la musica si è manifestata fin da giovanissima: a soli 14 anni ha firmato il suo primo contratto discografico, un traguardo che ha anticipato una carriera costruita con costanza e determinazione. Ha debuttato nel 2018 con il singolo Mia Zōī, a cui sono seguiti 2 Steps e Boosting, che hanno aperto la strada al suo primo EP, A1, uscito nel 2020.

Nel 2022 il grande pubblico britannico l’ha conosciuta attraverso la partecipazione all’ottava edizione di Love Island su ITV2, anche se la sua avventura nel reality si è conclusa nella quarta settimana. Quella visibilità si è però trasformata in trampolino di lancio per la sua carriera musicale: ne sono prova i singoli You Can Have Him, Habibi e Sleeping Alone, che le hanno permesso di consolidare una fanbase affezionata tra Regno Unito e Cipro.

Nel 2023 ha pubblicato il suo secondo EP, Hexagon, affinando ulteriormente il suo stile: un mix di pop, hip-hop e influenze mediterranee. Nell’ottobre 2025 è stata scelta come artista di supporto per Marina Satti nelle date londinesi del suo P.O.P. Tour, un riconoscimento importante che ha preceduto di poche settimane la notizia più attesa.

Il 6 novembre 2025, la televisione cipriota CyBC l’ha selezionata internamente per rappresentare Cipro all‘Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, diventando la quarta artista britannica a rappresentare il paese: prima di lei lo hanno fatto Andy Paul nel 1984, Lisa Andreas nel 2004 e Jon Lilygreen nel 2010.

Antigoni all’Eurovision Song Contest 2026

A maggio 2026 Antigoni partecipa alla settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest con il singolo Jalla. Cipro è protagonista, insieme ad altri Paesi, della seconda semifinale.

Il titolo del pezzo, che in dialetto cipriota significa “ancora” o “di più”, definisce già l’anima del brano: un inno all’energia, alla passione e al desiderio di vivere pienamente. La canzone è stata scritta dalla stessa Antigoni e pubblicata l’8 febbraio 2026.

Parlando del brano, la cantante ha spiegato: “Volevo inserire qualcosa di cipriota nella mia canzone perché sono molto orgogliosa delle mie radici”.

Musicalmente, Jalla è una fusione riuscita tra produzione pop di grande impatto e influenze del Mediterraneo: nel testo compaiono riferimenti al tsifteteli, danza tipica del Mediterraneo orientale, e frasi in greco cipriota che le conferiscono un’identità culturale precisa e autentica. Il messaggio che Antigoni vuole trasmettere è la voglia di ballare, celebrare la vita e non curarsi del giudizio altrui.

Per Cipro, ogni edizione dell’Eurovision è un’occasione per provare a migliorare un palmares ancora senza vittorie. Il miglior risultato nella storia del paese rimane il secondo posto conquistato nel 2018 da Eleni Foureira con Fuego, uno dei brani più iconici dell’intera storia della manifestazione.