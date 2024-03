Fonte: IPA Slimane rappresenta la Francia all'ESC 2024

Un artista poliedrico che ha messo la passione per la musica al centro della sua vita. Slimane – al secolo Slimane Nebchi – è stato scelto per rappresentare la Francia all’Eurovision Song Contest 2024 ma la sua fama varca i confini suo Paese. Quattro album all’attivo, milioni di copie vendute in tutto il mondo e tanti riconoscimenti, tra cui un disco di diamante. Dal suo debutto Slimane è riuscito a diventare uno dei più apprezzati rappresentanti della musica francese, distinguendosi anche per uno stile ricercato.

Slimane, la passione per la musica

Come capita spesso agli artisti, quella per la musica è stata una passione nata nel cuore di Slimane Nebchi già da giovanissimo. Era appena adolescente quando a Chelles, città vicino Parigi in cui è nato il 13 ottobre 1989, ha cominciato dapprima a cantare in un coro gospel e poi a farsi conoscere alla “vecchia maniera”, pubblicando sul suo canale YouTube le prime cover. Un piccolo passo seguito da altri, come la partecipazione al concorso musicale Nouvelle Star nel 2009 e l’edizione francese di X-Factor due anni dopo.

La vittoria a The Voice e il grande successo

In entrambe le occasioni non ha vinto, ma non ha mai smesso di provarci. Così nel 2016 l’artista francese di origini algerine ha deciso di partecipare a The Voice: La plus belle voix ed è lì che tutto è cambiato: Slimane ha trionfato in quell’edizione del programma, diventando una delle voci più apprezzate del panorama musicale francese e non solo.

Dopo la vittoria a The Voice, l’artista ha pubblicato il suo primo album – À bout de rêves (“Alla fine dei sogni”) – che in Francia gli è valso il doppio disco di platino e che contiene il singolo Paname, entrato subito nella top 10. Anche i tre album successivi hanno avuto un grande successo di pubblico ottenendo dischi d’oro, di platino (e di doppio platino) e di diamante collaborando anche con diversi artisti. In particolare spicca la collaborazione con la cantante francese Vitaa, al secolo Charlotte Goni, con la quale nel 2019 ha deciso di fondare un duo musicale.

Slimane rappresenta la Francia all’Eurovision Song Contest 2024

Con un curriculum del genere, non sorprende che Slimane sia stato scelto per rappresentare la Francia all’Eurovision Song Contest 2024, volando direttamente in finale (come previsto per i Big Five, tra cui l’Italia rappresentata da Angelina Mango).

Fonte: IPA

“È difficile non guardare nello specchietto retrovisore ora che so che rappresenterò il mio Paese all’Eurovision! È completamente folle se ci penso. I miei primi concerti nei bar di Pigalle, sembra ieri. Mio padre che mi accompagnava al mio primo casting. E poi The Voice. Il mio incontro con il pubblico. Il meraviglioso pubblico che mi ha dato la forza e la voglia di affrontare una delle più grandi sfide della mia carriera. È un immenso motivo di orgoglio. Ma anche una vera e propria responsabilità. A maggio canterò davanti a quasi 200 milioni di persone. Canterò per i miei genitori. Per mia figlia. Per la Francia. E per voi, voi per cui ho scritto questa canzone”, ha detto in un’intervista subito dopo l’annuncio.

Slimane è in gara all’ESC 2024 con il brano Mon Amour, scritto a sei mani con Meir Salah e Yaacov e che ha presentato anche nello studio de La Volta Buona da Caterina Balivo, dopo un’intervista in onda nella puntata del 22 marzo.