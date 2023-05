Chi è Alessandra Mele, la cantante norvegese dalle origini italiane

Lunghi capelli scuri, sguardo che buca l’obiettivo, una voce potente e un brano che promette di diventare un tormentone: Alessandra Mele è la cantante di origini italiane che prenderà parte all’Eurovision Song Contest 2023 per la Norvegia.

Bellissima e giovanissima, sfoggia un look che non passa inosservato per portare sul palco della kermesse canora il suo brano Queen of kings.

Alessandra Mele, in gara all’Eurovision con la Norvegia: ma le origini sono italiane

Il fascino è quello tipico mediterraneo, merito dei colori scuri e dell’intensità dello sguardo, ma dentro di lei convivono due anime: quella italiana e quella norvegese. Alessandra Mele è in gara all’Eurovision Song Contest 2023 proprio con la Norvegia, ma parla italiano e – sempre in Italia – è nata.

E più precisamente nel 2002 a Pietra Ligure, paesino della costa ligure in provincia di Savona: il papà è di Albenga (cittadina sempre nella stessa zona) mentre la mamma è norvegese. Nata in Liguria, cresciuta nel piccolo borgo di Cisano sul Neva, dopo gli studi è partita alla volta della Norvegia.

Ovviamente Alessandra parla italiano, ma il brano che porta all’Eurovision è in lingua inglese e rappresenta la Norvegia, dove ha mosso passi importanti per la sua carriera. Piccola eccezione a un testo tutto in lingua straniera? L’intro, come si sente nel video del brano, è in italiano. Così come è stata pubblicata una versione della canzone tutta nella nostra lingua.

I primi successi importanti in ambito musicali, Alessandra li ha ottenuti nel 2022 con la partecipazione alla settima edizione di The Voice norvegese. La strada per arrivare a salire su un palco prestigioso come quello dell’Eurovision Song Contest, dove tra gli altri sarà in gara contro Marco Mengoni, ha preso il via a gennaio del 2023. In quel momento, infatti, le è arrivata la conferma che avrebbe preso parte al Melodi Grand Prix, il cui vincitore, proprio come accade in Italia con Sanremo, prende poi parte alla kermesse internazionale.

Lì ha presentato Queen of Kings brano che le ha permesso di sbaragliare la concorrenza degli altri 20 artisti in gara e di strappare il biglietto per esibirsi e gareggiare all’Eurovision Song Contest 2023 in programma a partire dal 9 maggio a Liverpool.

Un brano ritmato, energico, che ha ottenuto grande successo in patria: basti pensare che è arrivato al primo posto della classifica norvegese e che è ha ottenuto la certificazione di disco di platino.

Alessandra Mele, lo stile da regina e i social

Uno stile da vera regina, proprio come quella che canta nel brano che porta sul palco dell’Eurovision. Alessandra Mele, negli ultimi post sui social, sta mostrando i suoi look e sta trasmettendo tutta la sua emozione per l’avventura che si appresta a vivere. Se si scorre la sua bacheca Instagram, però, non mancano immagini di lei struccata o nel tempo libero.

Sul turquoise carpet dell’Eurovision si è presentata con un look da vera star: regale, in un abito nero con scollo a cuore e profondo spacco, indossava un mantello a frange e guanti semi trasparenti dall’ispirazione un po’ gothic. In testa? Ovviamente una corona, perfetta per una regina come lei.