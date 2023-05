Eurovision 2023, la scaletta della prima serata e quando canta Mengoni

Eurovision Song Contest finalmente al via dal 9 maggio. Marco Mengoni aspettava questo momento fin dai minuti che sono seguiti alla sua vittoria al Festival di Sanremo con Due Vite, trionfo che gli ha aperto le porte dell’Arena di Liverpool e che – per il 2023 – ospita la kermesse continentale. La conduzione, quest’anno, è affidata a due nazioni. Il Regno Unito, che ospita la manifestazione in qualità di secondo classificato 2022, e l’Ucraina – vincitrice dell’edizione italiana a Torino – con la Kalush Orchestra. Impossibile pensare a un’organizzazione a Kiev, viste le evidenti difficoltà dovute alla guerra ancora in corso, motivo per il quale gli inglesi hanno preso in carico ESC e hanno messo in moto la grande macchina che porta in scena il contest.

Eurovision 2023, l’ordine di uscita e la scaletta della prima serata

3 serate, 37 Paesi in gara e due commentatori d’eccezione per l’Italia. Mara Maionchi e Gabriele Corsi introducono le canzoni sul palco di Eurovision Song Contest, che inizia il 9 maggio con i primi 15 Paesi in gara. Le prime due serate vanno in onda su Rai2, comunque con il commento in italiano, mentre Marco Mengoni si esibisce solamente nella serata finale del 13 maggio, su Rai1 dalle 20,40.

L’Italia fa infatti parte delle Big 5, ovvero le 5 Nazioni che hanno maggiormente contribuito al sostegno economico dell’Unione Europea di Radiodiffusione. Per questo motivo, nonostante le critiche, tali Paesi hanno accesso diretto alla finale con il Paese vincitore dell’edizione precedente. Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito accedono così alla serata conclusiva insieme all’Ucraina, che ha trionfato in Italia nel 2022.

La prima serata si divide in due parti. Nella prima, si esibiscono i primi 7 dei 15 Paesi in gara, mentre la seconda è destinata agli 8 rimanenti. L’ordine di apparizione sul palco è quella che segue:

Alessandra con Queen of Kings, Norvegia The Busker con Dance (Our Own Party), Malta Luke Black con Samo Mi Se Spava, Serbia Sudden Lights con Aijā, Lettonia Mimicat con Ai Coração, Portogallo Wild Youth con We Are One, Irlanda Let 3 con Mama ŠČ!, Croazia

E ancora:

Remo Forrer con Watergun, Svizzera Noa Kirel con Unicorn, Israel Pasha Parfeni con Soarele şi Luna, Moldavia Loreen con Tattoo, Svezia TuralTuranX con Tell Me More, Azerbaijan Vesna con My Sister’s Crown, Repubblica Ceca Mia Nicolai & Dion Cooper con Burning Lights, Paesi Bassi Käärijä con Cha Cha Cha, Finlandia

Ospite della serata è Rita Ora, star internazionale che per l’occasione presenta il nuovo singolo Praising You. La prima serata di Eurovision Song Contest è visibile su Rai2 e in contemporanea streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Cosa canta Marco Mengoni

Il brano scelto dal cantautore di Ronciglione per Eurovision Song Contest è Due Vite, lo stesso con il quale ha vinto il Festival di Sanremo 2023. Il testo della canzone è inoltre rappresentato in maniera fisica sul palco della Liverpool Arena attraverso una scala speculare che veicola proprio il messaggio interno del brano.

Intanto, Marco Mengoni ha già dato sfoggio del suo carisma sul turquoise carpet che ha aperto ufficialmente la manifestazione. Il look è quello da biker che ha portato sul palco dell’Ariston ma è lontanissimo da quello che invece aveva scelto per il suo debutto nel 2013. È cresciuto, è maturato artisticamente e questa è una nuova occasione per dimostrarlo. E per divertirsi.