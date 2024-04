Fonte: IPA Angelina Mango

Manca poco al debutto di Angelina Mango all’Eurovision 2024. La vincitrice del Festival di Sanremo si giocherà le sue carte con La noia a partire dal 7 maggio. A dire il vero, però, si esibirà il 9, secondo scaletta, proponendosi al pubblico per due volte.

Come sappiamo, i cantanti possono sentirsi liberi di portare anche un brano differente da quello ascoltato all’Ariston. Dall’ipotesi traduzione in inglese a una scelta del tutto differente, fino a qualche necessaria mini censura come nel caso dei Maneskin, risultati poi vincitori.

La figlia del celebre Pino Mango dovrebbe però operare zero modifiche. Nessuna anticipazione succosa sotto questo aspetto, ma di lei si parla per la decisione di accompagnarsi con degli ex volti noti di Amici. Uno sguardo rivolto verso la sua casa televisiva, dunque. Vediamo di seguito di chi si tratta.

Amici all’Eurovision

Ci sarà un po’ di Maria De Filippi sul palco dell’Eurovision Song Contest. Sul palco della Malmo Arena, in Svezia, Angelina Mango non sarà da sola. Sarà di certo l’unica a cantare La noia, ma intorno a sé avrà delle vecchie conoscenze di Amici.

Il talent di Mediaset avrà dunque una triplice rappresentazione in questo evento internazionale. Nel gruppo di ballerine hanno trovato spazio Valentina Vernia, giunta al serale nel 2019 ed eliminata alla quinta puntata, e Arianna Forte, eliminata nella stessa edizione ma prima della fase conclusiva.

A fornire i dettagli è stato il sito Eurofestivalnews, che ha riportato i nomi di tutte le ballerine scelte. Le altre tre del gruppo sono Martina Toderi, Flaminia Genoese e Kelly De Nigro. Anche loro sono ovviamente professioniste di successo. Si sono infatti esibite su palchi di enorme importanza in giro per il mondo.

Senza dubbio, dunque, Angelina Mango e il suo team hanno deciso di puntare molto sulla messa in scena. Non soltanto microfono e voce, con un accenno di ballo della cantante, come sul palco di Sanremo. Ci sarà una complessa coreografia studiata da Mecnun Giasar, coreografo di fama mondiale, ben noto nell’ambiente come Majnoon. Nel suo curriculum spiccano collaborazioni con Madonna e Rosalia. Non è da escludere che Angelina possa ispirarsi proprio a quest’ultima per convincere gli altri Paesi a votare per lei (l’Italia non può, ndr).

London Eurovision Party

Angelina Mango ha potuto respirare in minima parte l’atmosfera che l’attende in Svezia con il London Eurovision Party cui ha preso parte. È volata nel Regno Unito per esibirsi insieme con altri partecipanti della manifestazione canora internazionale.

Con questo ha raggiunto quota tre party a tema, dopo i due in Spagna, precisamente a Madrid e Barcellona. Serate all’insegna della musica, che si concluderanno il 13 aprile ad Amsterdam. È questa l’ultima tappa d’avvicinamento all’Eurovision vero e proprio.

Al pubblico britannico ha proposto La noia, ovviamente, e Fila indiana, singolo pubblicato lo scorso dicembre. Un grande successo che ha aumentato la fiducia dei bookmakers. La giovane artista italiana sembra infatti tra le favorite per la vittoria finale a Malmo.