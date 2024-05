Eurovision 2024, le pagelle: esibizione esoterica da brivido di Bambie Thug (5)

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Eurovision 2024

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 ha dato il via a quello che si prospetta come uno degli eventi musicali più esaltanti dell’anno. Malmö, la vibrante città svedese, si è trasformata in un palcoscenico scintillante, accogliendo artisti da tutto il continente nella Malmo Arena. La serata, trasmessa in diretta su Rai 2 con i commenti di Mara Maionchi e Gabriele Corsi, ha visto esibirsi 15 dei 37 paesi partecipanti.

Nonostante l’assenza dell’Italia nella votazione di questa serata, l’atmosfera non ha perso di intensità. Angelina Mango, la nostra stella in gara, si esibirà invece nelle serate di giovedì 9 e sabato 11 maggio, essendo l’Italia uno dei cosiddetti “Big Five”, i grandi finanziatori dell’evento che accedono direttamente alla finale. Questa disposizione aumenta l’anticipazione e il supporto nazionale per la nostra rappresentante, che si prepara a lasciare un’impronta significativa.

Fonte: Getty Images

Olly Alexander, la stella del Regno Unito: voto 8

Olly Alexander, noto frontman degli Years & Years, si è presentato all’Eurovision Song Contest 2024 con il brano Dizzy, già ampiamente acclamato. Artista poliedrico, Olly non è solo un cantante ma anche un attore e sceneggiatore di successo, con partecipazioni in film e serie televisive.

La canzone Dizzy, eseguita da Olly all’Eurovision, è stata scritta nell’estate del 2023 in collaborazione con Danny L Harle. La parola “dizzy” ha ispirato Olly, evocando le emozioni forti e travolgenti che ha voluto trasmettere attraverso il suo pezzo. Durante un’intervista, Olly ha descritto il brano come un viaggio attraverso la magia della musica, capace di trasportare l’ascoltatore in un luogo dove tutto è meraviglioso. Ha evidenziato l’influenza degli anni ’80 nel brano, citando l’ammirazione per icone musicali come Erasure, Adamski e Pet Shop Boys.

La performance a Eurovision non è stata da meno: sul palco, Olly e un gruppo di ballerini, vestiti da pugili con tagli e lividi sul volto, hanno offerto uno spettacolo visivamente stupefacente. La scenografia era dominata da un grande cubo, entro il quale i performer si muovevano, mentre la telecamera girava intorno creando un effetto di vertigine e disorientamento. Questo inganno visivo mirava a rappresentare la vertigine stessa, un tema centrale del brano, rendendo la performance non solo un ascolto ma un’esperienza sensoriale completa.

Fonte: Getty Images

Luna, esordio sotto il segno dell’arte: voto 7

La rappresentante della Polonia all’Eurovision Song Contest 2024, Luna, al secolo Aleksandra Katarzyna Wielgomas, non è solamente una cantante, ma una vera e propria artista poliedrica. A soli 24 anni, vanta già una carriera di tutto rispetto nel panorama musicale, con influenze che spaziano da Björk a Nick Cave, elementi che hanno plasmato la sua unica visione artistica.

Il brano che Luna presenta all’Eurovision, The Tower, è un’opera composta da Max Cooke e Fyfe, pensata appositamente per risplendere sul palcoscenico dell’Eurovision. La canzone si distingue per il suo messaggio potente: quello di perseguire i propri sogni con determinazione e autonomia, simboleggiato dalla costruzione di una torre che permette di dominare e controllare il proprio destino. Questo tema si riflette non solo nella lirica del brano, ma anche nella performance stessa.

Per la sua esibizione all’Eurovision, Luna ha scelto un costume che la vedeva vestire i panni di una regina degli scacchi, con due ballerini che rappresentavano le pedine, anch’essi parte integrante della scacchiera vivente creata sul palco. L’abito non solo accentuava il tema della canzone, ma enfatizzava anche la maestria e il controllo che Luna esercita sulla sua arte. La sua presenza scenica era indiscutibilmente magnetica, evidenziando la sua capacità di captare l’attenzione del pubblico e trasmettere l’intensità del suo messaggio attraverso la performance.

Fonte: Getty Images

Bambie Thug, l’esibizione esoterica: voto 5

Bambie Thug, al secolo Bambie Ray Robinson, rappresenta l’Irlanda all’Eurovision Song Contest 2024 con una performance che ha già lasciato il segno a Malmö. Nata a Macroom da madre irlandese e padre svedese, Bambie ha iniziato la sua carriera artistica come ballerina classica prima di trasferirsi a Londra dove ha scoperto la sua passione per il canto e la scrittura di musica.

Il brano Doomsday Blue, con cui Bambie si esibisce a Malmö, esplora temi profondi come l’inganno e il dolore per un amore non corrisposto. Le sue liriche, spesso ispirate da esperienze personali tra cui la lotta contro le dipendenze e relazioni tumultuose, conferiscono alla canzone un’intensità emotiva palpabile.

L’esibizione di Bambie Thug all’Eurovision è stata un vero e proprio spettacolo di arte oscura e teatrale. Vestita come una strega moderna, la cantante ha creato un’atmosfera spaventosa e intensamente esoterica sul palco, evocando immagini di rituali e possessioni demoniache. I suoi movimenti e l’ambientazione scenica hanno rafforzato questa narrativa, con un ballerino che sembrava pedine in un gioco di poteri occulti. Il climax dell’esibizione è stato raggiunto con un urlo potente che ha risuonato attraverso la Malmö Arena, lasciando il pubblico visibilmente scosso.

Fonte: Getty Images

Tali Golergant, un’esplosione di talento: voto 6

Tali Golergant, la rappresentante del Lussemburgo all’Eurovision Song Contest 2024, ha dimostrato un’incredibile versatilità e profondità artistica durante la sua esibizione nella prima semifinale a Malmö. Cresciuta in un ambiente ricco di arte e cultura, Tali ha coltivato il suo talento fin da giovane, distinguendosi sia nel teatro che nella musica leggera.

Il brano Fighter, scritto in collaborazione con artisti del calibro di Dardust, Silvio Lisbonne, Manon Romiti e Ana Zimmer, è un vibrante inno pop che incoraggia a vivere la vita con spirito combattivo, essenziale per superare le sfide quotidiane. La canzone mescola sapientemente l’inglese e il francese, evidenziando le radici europee di Tali e la sua capacità di fondere diverse influenze culturali nella sua musica.

Durante la sua performance all’Eurovision, Tali ha ricordato la star spagnola Rosalía, grazie alla sua presenza scenica magnetica e al carisma che trasuda da ogni nota cantata. Sul palco, circondata da ballerini talentuosi e una coreografia evocativa che includeva elementi di fuoco, Tali ha interpretato Fighter con una confidenza che sfida la sua giovane età.

La scenografia ha creato un’atmosfera di lotta e trionfo, perfettamente in linea con il tema della canzone, rendendo l’esibizione non solo un momento musicale ma un vero spettacolo visivo.