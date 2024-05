Olly Alexander all’Eurovision 2024, chi è il cantante del Regno Unito

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Il cantante che rappresenterà il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2024 è Olly Alexander. Nella finale dell’11 maggio a Malmo, porterà in gara il brano Dizzy.

Chi è Olly Alexander, il cantante del Regno Unito

Olly Alexander (all’anagrafe Oliver Alexander Thornton) è nato il 15 luglio 1990 ad Harrogate. Nel Regno Unito è conosciuto, oltre che come cantante, anche come attore e sceneggiatore, e per essere stato il solista del progetto Years & Years.

Figlio d’arte (sua madre Vicki Thornton è stata una delle fondatrici del Coleford Music Festival), Olly ha ben presto abbandonato gli studi per dedicarsi all’arte. La sua prima passione è la recitazione: sin da piccolo ha preso parte a numerose produzioni, sia in teatro che sul grande schermo. Oltre a Bright Star, per cui ha ottenuto una candidatura agli Academy Award, si ricorda anche Grandi speranze, al fianco di Jeremy Irvine e Holliday Grainger. Nel 2013, invece, ha preso parte alla stagione finale della serie Skins, e l’anno successivo è stato tra i protagonisti del film Posh, al fianco di Sam Claflin, Max Irons e Douglas Booth. Dal 2014 ha interpretato il vampiro Fenton nella serie TV horror americana Penny Dreadful.

L’avvicinamento al mondo della musica avviene nel 2010 con il progetto Years & Years insieme ad altri quattro musicisti. Partito in sordina, il gruppo raggiunge grande popolarità con il brano King, che raggiunge la vetta delle classifiche britanniche. Tuttavia, dopo la pubblicazione di due album, nel 2021 viene annunciata la conversione degli Years & Years in un progetto da solista di Olly Alexander. L’artista collabora con star come Elton John e Kylie Minogue, prima di pubblicare, nel 2022, il suo primo album Night Call. Nel 2024 viene invece scelto per rappresentare la Gran Bretagna all’Eurovision con il brano Dizzy.

Olly Alexander è dichiaratamente omosessuale, e ha preso parte a diverse campagne per promuovere il sesso sicuro e sostenere la comunità LGBT. Ha inoltre parlato apertamente della sua lotta contro depressione, disordini alimentari, autolesionismo e ansia sin dall’età di 13 anni.

Olly Alexander, all’Eurovision 2024 con Dizzy

Olly Alexander porterà sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024 il brano Dizzy. In merito alla canzone ha spiegato: “Credo che ogni hit pop che si rispetti debba condurti attraverso un viaggio. Soprattutto un brano presentato all’Eurovision dovrebbe essere in grado di emozionare e trascinare. Dizzy parla della sensazione travolgente che provi quando sei con qualcuno. Ti fa ballare, è un po’ selvaggia” ha dichiarato ad Eurovoix.

Tra i rivali del cantante britannico ci sarà il prossimo 11 maggio anche Angelina Mango, ma i suoi pronostici sembrano riversarsi su altri concorrenti: “Ho dato uno sguardo agli altri partecipanti e devo ammettere che Ucraina, Olanda e Francia sono molto bravi. Ho visto anche l’ingresso della Norvegia, e penso sarà una bella gara. Io non vedo l’ora di salire sul palco. Sento certamente la pressione, ma sono soprattutto emozionato perché è una grande opportunità”.

Olly si definisce infatti un grande fan della kermesse, e prendervi parte è un po’ la realizzazione di un sogno: “Mi sveglio e continuo a non credere che sto per fare l’Eurovision. Sto praticamente mangiando, bevendo e vivendo per l’Eurovision, e provo a riempire il tempo che mi rimane tra i gatti e il mio fidanzato”.