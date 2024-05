Luna all’Eurovision 2024, chi è la cantante della Polonia

Fonte: Getty Images Luna

Giovane, biondissima e con uno sguardo magnetico, Luna è la cantante scelta per rappresentare la Polonia durante l’Eurovision Song Contest 2024 che quest’anno avrà luogo in Svezia nella settimana che va dal 7 all’11 maggio. Il brano che proverà a portare in finale è The Tower: scopriamo qualcosa di più sulla cantante di Varsavia.

Chi è Luna

Luna, pseudonimo di Aleksandra Katarzyna Wielgomas, è una cantante nata a Varsavia il 28 agosto 1999. Scopre l’amore per la musica fin da giovanissima, tanto che inizia da subito a prendere lezioni di violino alla scuola nazionale di musica di Varsavia, la sua città.

Nel 2010, inizia a muovere i primi passi nel mondo dell’arte unendosi all’Artos Children’s Choir del Grande Teatro di Varsavia e avendo come insegnate Danuta Chmurska. Dal 2015 al 2017 recita nella commedia teatrale Cud albo Krakowiaki i Górale, il vero debutto musicale arriva però nel 2018, quando pubblica il suo primo singolo Na wzgórzach niepokoju e, l’anno dopo, pubblica il brano Zastyga, iniziando a esibirsi in festival musicali molto conosciuti in Polonia come il Naturalnie Mazury Festival e il Pol’n’Rock Festival.

Nel 2020 lancia collabora con Michał “Fox” Kró, con cui lancia il singolo Luna, da cui decidere di prendere lo pseudonimo con cui tutti la conosciamo oggi. Quello stesso anno esce anche Zgaś, una canzone che diventa una delle migliori della Polonia secondo le radio nazionali. Proprio per via del suo successo, la cantante ha poi deciso di incidere anche la sua versione inglese, Blind, poi pubblicata l’anno dopo.

Cosa canta Luna al “Eurovision Song Contest 2024”

La carriera di Luna prosegue con tanta musica e soddisfazioni, che sottolineano ancora una volta il grande talento che porta sul palco. Il 19 febbraio 2024, infatti, l’emittente televisiva polacca TVP la sceglie per rappresentare la Polonia all’Eurovision Song Contest 2024, dandole la possibilità di far conoscere la sua musica a livello internazionale sul palco della Malmö Arena.

Parlando della sua canzone, The Towers, Luna ha raccontato in un’intervista cosa vuole trasmettere ai suoi ascoltatori: “Il mio brano parla di forza interiore, di costruire una torre ma non per isolarsi dal mondo quanto per affrontarlo dirimpetto con la giusta forza, e sono molto orgogliosa di essere la rappresentante polacca per quest’anno e con questo brano in particolare, che ho scritto lo scorso anno appositamente per l’Eurovision. Voglio dimostrare la forza di noi polacchi, che nonostante tendiamo a svalutarci possiamo superare tutto quanto e magari anche vincere l’Eurovision!”

Una canzone che ha l’obiettivo di portare ispirazione ma al contempo che sia percepita come un brano leggero, che arrivi alle orecchie e al cuore di tutti. “Qualcosa che si potesse cantare a squarciagola e sentirsi felici con poco”. Un’ottima scelta per la Polonia , che ha esordito all’Eurovision Song Contest 30 anni fa, nel 1994, arrivando al secondo posto con Edyta Górniak, cantante che aveva portato To nie ja. Il miglior risultato della Polonia fino ad oggi, e che spera di superare proprio grazie a Luna. La ascolteremo durante la prima semifinale, insieme alle altre nazioni in gara, nella serata di martedì 7 maggio.