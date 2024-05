Besa all’Eurovision 2024, chi è la cantante dell’Albania

Fonte: Getty Images Besa

Tra gli artisti e le artiste che dal 7 all’ 11 maggio si sfideranno sul palco della Malmo Arena nella prossima edizione dell’Eurovision Song Contest c’è anche Besa, cantante e performer albanese che ha finalmente coronato il suo sogno di partecipare alla competizione e proverà a portare ai primi posti della classifica la sua nazione d’origine. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Chi è Besa

Besa Kokëdhima, conosciuta e nominata semplicemente come Besa, è una cantante albanese nata a Fier, la stessa città di Ermal Meta, il 29 maggio 1986. Figlia di due matematici, la cantante si è trasferita da bambina a Tirana. Da sempre molto amante della musica, Besa inizia a prendere lezioni di piano e, grazie al sostegno dei suoi insegnanti, intraprende anche la strada del canto. I suoi genitori non apprezzano immediatamente la volontà di studiare musica, ma accettano comunque di mandarla a vivere nel Regno Unito per seguire i suoi sogni. Besa, quindi parte all’età di 15 anni e continua gli studi superiori.

La sua carriera musicale inizia però nel momento in cui torna in Albania. È ospite al festival Mikrofoni i Artë, e l’anno dopo partecipa come artista in gara, essendo cantante del gruppo Produkt28. Da quel momento lavora al suo album di debutto, che viene poi pubblicato nel 2006. Quel progetto le apre le porte a una carriera di successo sia in Albania, sia all’estero. Lo dimostra il fatto che dal 2006 al 2012 prende parte ad alcuni concorsi e festival dell’Albania e della Macedonia del Nord, con l’obiettivo di riuscire, un giorno, a portare la sua musica sul palco dell’Eurovision Song Contest.

Nel 2023 ha partecipato per la terza volta al Festivali i Këngës con il brano Zemrën n’dorë. Non è riuscita ad arrivare sul podio, ma la giuria e il voto del pubblico le hanno permesso di rappresentare il suo Paese all’Eurovision Song Contest 2024.

Besa, cosa canta all’Eurovision Song Contest 2024

Scelta per rappresentare l’Albania grazie alla canzone Zemrën n’dorë, ora Besa arriverà sul palco dell’evento di Malmo con una canzone decisamente rinnovata, che porta il nome di Titan. Il brano non è più in albanese, ma in inglese, e mescola vari generi.

La scelta della cantante, come spiega lei stessa in un’intervista, è data dalla necessità di raccontare due tappe diverse della sua vita: “Quando abbiamo lavorato a Zemrën n’dorë si trattava di quel momento in cui sei ancora in un brutto posto. C’è molto dramma, molto contrasto, emozioni e senti ancora tossicità. Quando abbiamo fatto Titan si trattava più di trovare quella forza per venire al di sopra di tutto, quando ti senti potenziato, più forte e come padrone del tuo destino. Questo è stato il progresso della canzone.”

Modifiche che l’hanno anche aiuta a rivedercisi meglio rispetto alla prima versione della canzone: “Non rappresentava più il mio stato emotivo. Sono cresciuta e avevo bisogno che anche la canzone crescesse.” Aggiunge poi che la versione Titan è molto più internazionale, motivo per il quale ha proferito portarla sul palco degli Eurovision.

Besa è una dei semifinalisti che si esibirà insieme al secondo gruppo di cantanti in gara nella serata di giovedì 9 maggio: insieme a lei anche Nemo per la Svizzera, uno degli artisti favoriti alla vittoria.