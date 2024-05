Nemo è l'artista scelto per rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2024 con il brano The Code, incentrato sull'identità non-binaria

Nemo rappresenta la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2024. Uno dei favoriti alla vittoria, insieme alla nostra Angelina Mango, che ha già avuto modo di farsi conoscere dal pubblico prima del grande evento. Il rapper 24enne di Bienne ha molto da raccontare e nella canzone che porta in gara, dal titolo The Code, affronta il tema dell’identità di genere e in particolare dell’identità non-binary.

Nemo, l’artista svizzero favorito alla vittoria

Sono trascorsi 36 anni dall’ultima vittoria della Svizzera all’Eurovision. Che sia la volta buona? Stando ai sondaggi, sembra proprio che Nemo sia tra i favoriti di questa edizione del contest internazionale, che vede tra i protagonisti anche la nostra Angelina Mango in rappresentanza dell’Italia.

Classe 1999, Nemo Mettler – conosciuto soltanto col nome Nemo – è nato a Bienne nel Cantone di Berna in Svizzera, per poi trasferirsi giovanissimo a Berlino in Germania, dove ha mosso i primi passi nel mondo della musica. Suona il violino, il pianoforte e la batteria fin da quando era bambino ed è a tutti gli effetti un ottimo polistrumentista.

Come molti artisti della sua generazione, Nemo ha cominciato producendo da sé i propri pezzi per giungere poi al debutto vero e proprio con l’EP Clownfish. Ma è con il singolo Du che ha raggiunto la grande popolarità nel suo Paese. Da lì è iniziata l’ascesa del giovane rapper che ha cominciato a collezionare premi e riconoscimenti: nel 2018 ha vinto quattro Swiss Music Awards per Miglior brano svizzero, Miglior artista svizzero, Miglior performance live e Migliore artista solista maschile”. La popolarità lo ha portato anche sul palco della seconda edizione di The Masked Singer Switzerland – la versione svizzera de Il Cantante Mascherato, per intenderci -, dove si è classificato quarto in classifica.

Nemo, cosa canta all’Eurovision Song Contest 2024

Come annunciato ufficialmente lo scorso 29 febbraio, Nemo è stato selezionato per rappresentare la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2024 che si tiene a Malmö, in Svezia, battendo altri 471 candidati. Come sempre, per l’artista la musica è un modo di esprimere sé stesso e di raccontare la parte più intima di sé e il brano che porta in gara non è da meno.

Con The Code Nemo affronta un tema a lui caro come quello dell’identità di genere, in particolare l’identità non-binary in cui si identifica. Si tratta del primo artista apertamente non-binario a partecipare all’Eurovision (come la collega Bambie Thug, cantautrice irlandese in gara) e potrebbe essere, dunque, anche il primo a trionfare nella storia del contest.

In un’intervista a Eurovoix ha spiegato cosa significa per lui partecipare come artista non-binario: “Quello che vorrei fare è far sapere alle persone non-binarie, trans, qualunque cosa, che sono perfette così come sono. (…) Per me, presentarmi come me stesso ed eseguire la mia canzone, parlare di essere non-binario, parlare dell’esperienza di trovare il mio vero sé e fare coming out… È semplicemente un grande privilegio che ho e voglio usare”. “Ho finito di giocare, romperò le catene”, “Sono andato all’inferno e ritorno, per ritrovarmi sulla buona strada, ho infranto il codice”, così recitano alcuni versi della sua canzone.